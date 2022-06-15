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Uzmandan yılan türü uyarısı

Şırnak’ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde bulunan yerleşim alanı yakınlarındaki bahçelerde görülen Kocabaş yılan (Hemorrhois ravergieri) ilk bakışta korkutsa da çiftçi dostu bir sürüngen olduğu ortaya çıktı.

Çevre 15.06.2022, 15:12
Uzmandan yılan türü uyarısı

Şırnak’ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde bulunan yerleşim alanı yakınlarındaki bahçelerde görülen Kocabaş yılan (Hemorrhois ravergieri) ilk bakışta korkutsa da çiftçi dostu bir sürüngen olduğu ortaya çıktı.

Uludere ilçesinin Hilal beldesinde bulunan yerleşim alanı yakınlarındaki bahçelerde görülen Kocabaş yılanın (Hemorrhois ravergieri), doğanın dengesini sağlamayı üstlenen türlerden biri olduğu belirtildi. Uzmanlar, yok edildiğinde fare gibi kemirgen türlerin sayısında artış olacağı konusunda uyarılarını yaparken, yarı zehirli bir yılan olmakla birlikte zehrinin sadece küçük hayvanlarda yani avlanacağı hayvanlarda etkili olduğunu, insanlarda bir etkisinin olmadığını belirtti.

Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, “Hemorrhois ravergieri (Kocabaş yılan) olarak bilinen bu tür ’Colubridae (Kırbaç yılanları)’ familyasına dahil ’yarı zehirli’ türlerden biridir. Küçük kemirgenler, küçük kuşlar, kertenkeleler gibi küçük canlılar üzerinde yoğunlaşır. Sıkıştırılmadığı ve kendini tehdit altında hissetmediği sürece ısırmaz. Fakat kendini tehdit altında hisseder veya sıkıştırılırsa çok hızlı şekilde ısıran, hızlı ve seri hareketli, agresif ve ısırıcı bir türdür. Yarı zehirli olan bu türün zehri sadece küçük canlıları etkileyip (küçük kemirgenler gibi avlarını) insan üzerinde etkili olmadığı için hayati risk oluşturmaz” dedi.

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