Uzman Kangal yetiştiricisi Taşdelen; Kangal köpeği Sivas’ta tanıtılmalı

Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Ümit Taşdelen, iptal edilen Kangal Festivali üzerine açıklamalarda bulunarak, Kangal köpeklerinin anavatanı olan Sivas’ta tanıtılması gerektiğini söyledi.

Sivas’ın Ulaş İlçesinde düzenlenmesi planlanan Kangal köpeği festivali Sivas Hayvan Hakları Federasyonu(HAYTAP) girişimleri sonrası iptal edildi. Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Kangal Festivalinin iptal olması üzerine açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Kangal köpeklerinin dövüştürüldüğü yönünde çıkan görüntüler üzerine HAYTAP köpek dövüştürücülerine suç duyurusunda bulunarak Ulaş ilçesinde düzenlenecek Kangal köpeği festivalinin de iptaline neden olmuştu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Uzman köpek yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Kangal köpeklerinin milli bir değer olduğunu ve ana vatanı Sivas’ta tanıtım festivallerinin yapılamamasının enteresan olduğunu belirterek, kangal köpeklerini dövüştürülmemesini hayvan severlerden daha fazla istediklerini söyledi.

“Köpek dövüşüne kesinlikle karşıyız”

Taşdelen, kangal köpeğini dövüş amaçlı kullananların karşısında olduklarını söyleyerek, “Dünyaca ünlü olan Kangal köpeklerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bilindiği üzere Kangal köpekleri Sivas’ımıza has ve özgü bir köpektir. Son zamanlarda Kangal köpeği fuarları, festivalleri ve bu tip etkinliklerin iptali sağlanıyor. Köpeklerimiz bir dövüş köpeği ya da ring köpeği değildir. Aksine insan canlısı karakteristik özellikleri çok düzgün olan üst düzey bir milli değerimizdir. Hayvan sever arkadaşlarımız tarafından Kangal köpek festivallerinin iptali sağlanıyor. Fakat biz Kangalların ringde, kavgada, dövüşte yer almamasını onlardan daha çok istiyoruz ve bu oluşumlara kesinlikle karşıyız” dedi.

“Amaç Kangalı tanıtmak”

Taşdelen, dünyaca ünlü Kangal köpeklerinin tanıtımının doğru bir şekilde yapılması gerektiğini belirterek, “Biz bu etkinliklerimize hayvan severlerimizi, bürokrasimizi, emniyet güçlerini de dâhil ederek güzel bir festival düzenlemeyi istiyorduk. Festivalimizin içeriği Kangal köpeklerimizin doğru üretildiğini, Kangal köpeklerimizin hangi karakteristik özelliklerini taşıdığını ve orijinal olan köpeğin insanlara saldırmadığı belirtmek amaçlı böyle bir organizasyon düzenlemeyi hayal etmiştik” şeklinde konuştu.

“Kangal ana vatanı Sivas’ta tanıtılmalı”

Taşdelen, Kangal köpeğinin farklı ülkelerde ve illerde tanıtılmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, “Festivalin iptal sebebi ise geçmiş tarihte kangal köpeklerinin dövüştürüldüğü adına bazı videolar olduğundan dolayı iptali sağlanmıştır. Fakat biz bu oluşumlarda hiçbir zaman olmadık, bu oluşumlar içerisinde olan insanlarla da böyle bir organizasyon yapmayız, yapmalarına da müsaade etmeyiz. Kangal festivallerinin yurt dışında ve farklı illerde olmasından bir Sivaslı olarak rahatsız oluyoruz. Milli değerimizin ana vatanı olan Sivas’ta tanıtılmasını istiyoruz. Bu festivalin başka yerlerde yapılırken Sivas’ta yapılmaması enteresan bir olaydır” ifadelerini kullandı.