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Uydu takip cihazı takılan "Göksu" ve "Mersin" denizle buluştu

DENİZ KAPLUMBAĞALARI ‘GÖKSU’ VE ‘MERSİN’ GÖKSU DELTASINDAN UĞURLANDI

Çevre 30.08.2020, 10:59
Uydu takip cihazı takılan "Göksu" ve "Mersin" denizle buluştu

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Göksu Deltası sahilinden denize bırakılan ve ‘Göksu’ ve ‘Mersin’ adı verilen deniz kaplumbağaları, taşıdıkları uydu cihazlarından alınan sinyallerle göç yollarının keşfedilmesine ve bu sayede nesli tükenme tehdidi altındaki türlerinin korunmasına hizmet edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Deniz Kaplumbağalarının uydu takip cihazı ile göç yollarının izlenmesi projesi” kapsamında uydu takip cihazı takılan, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, Koruma ve İzleme Daire Başkanı Leyla Aktan, Mersin Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür, Tarım ve Orman 7. Bölge Müdürü Turgut Çandır, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve Çevrecilerin katıldığı bir etkinlikle denize bırakılan iki deniz kaplumbağası, yüzeye çıktıkları anlardan itibaren başarılı şekilde sinyal göndermeye başladı.

Takılan cihazlarla takip edilen kaplumbağaların izledikleri rota, uğradıkları bölgeler gibi pek çok veriyi elde edecek bilim insanları, bu sayede deniz kaplumbağalarının denizde karşılaştığı riskleri de öğrenme fırsatı bulacak.

Çalışma kapsamında birçok veriyi de değerlendirecek olan uzmanlar, iklim değişikliği gibi faktörlerin deniz kaplumbağalarının uğrak noktaları, yuvalama alanları başta olmak üzere yaşamlarına etkilerini araştırarak, türlerin korunması yönünde yapılacak çalışmaların da altyapısını oluşturacak.

Kaplumbağaların rotaları, uğradıkları bölgeler ve bu bölgelerde ne kadar kaldıkları ise su yüzeyine çıktıklarında alınacak sinyallerle belirlenecek.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, "26 deniz kaplumbağasının Akdeniz’deki göç yolları uydudan izlenmiştir. Bu yıl da 8 deniz kaplumbağası daha izlenecek ve bilimsel bilgi birikimi artırılacaktır. Bu kapsamda 19 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın eşi sayın Emine Erdoğan hanımefendinin ve Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un katılımlarıyla Patara kumsalından 3 adet kaplumbağaya uydu takip cihazı takılarak denizle buluşturulmuştur. Ayrıca 2 adet kaplumbağa Belek kumsalından, 1 adet kaplumbağa İztuzu kumsalından denizle buluşturulmuş olup, bugünde Silifke’de Göksu Deltasından 2 adet deniz kaplumbağasına uydu cihazı takılarak denize bırakılmıştır” dedi.

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