Uyarılar peş peşe geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında "Ege ve Marmara Bölgesin de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor'' denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın (05.01.2021 Salı) sabah saatlerine kadar İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.
AFAD'DAN KRİTİK UYARI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından şu uyarıda bulundu:
"Bu gece saatlerinden itibaren, İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli yağış bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."
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