Uyanık kedi, yavrularını annesine verip kendisi bahçede dolaşıyor

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde ikamet eden Akyüz kuzenlerin anne-kız kedileri aynı gün 7 yavru doğurdu. Yavrularını annesine verip bahçede dolaşan ve mamalarla yetinmeyip ev yemeklerini de yiyen kedi, ailenin maskotu oldu.

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi’nde ikamet eden Yusuf Hamdi Akyüz ile kuzeni İbrahim Hakkı Akyüz’ün biri tek gözlü iki Van kedisi, 3’ü beyaz, 2’si siyah 7 yavru doğurdu. Sancıları tutan kedi, kendisi için hazırlanan özel bölmede 4 yavru doğurdu. Gece kedileri kontrole giden Akyüz kuzenler, yavru kedinin de 2’si siyah 3 yavrunun doğurduğunu gördü. Tek gözlü kedi, yavrularını annesinin yanına götürüp bahçeye dolaşmaya çıktı. Kedi zaman zaman annesine yardımcı olsa da çoğu zamanı yavrularından uzakta geçiriyor. Bahçede gezinme ile yetinmeyen tek gözlü kedi, evin dış kapısını ön patileri ile açarak mutfakta kendine hazırlanan et ve mamayı yemeye gidiyor. Bazen mutfakta açıkta unutulan yemekleri de yiyen kedi Akyüz ailesinin maskotu oldu.

"Renkli gözlü kedi yavrularını annesine verip kendisi bahçede dolaşıyor"

Akyüz kuzenler, “İlk önce anne kedi doğum yaptı. Biz de ona yer hazırladık. Gece kontrol için geldiğimizde yavru kedinin de doğum yaptığını gördük. Ona da özel bir yer yaptık. Sabah geldiğimizde yavru kedinin kendi yavrularını annesinin yanına getirip dışarı çıktığını gördük. Biz de anne kedi de bu duruma alıştık. Gün içi hava almaları için dışarıya çıkarıyoruz anne kedi kısa sürede yavrularının yanına giderken, diğeri ise bizimle eve geliyor. Yavru kediler de artık büyümeye başladı. Sadece anne kedinin sütü yetmiyor. Bu yüzden diğer kediyi de içeride tutmaya çalışıyoruz” dedi.