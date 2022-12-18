Üsküdar’da iki geminin arasında sıkışan yunus öldü

Üsküdar’da iki geminin arasında yunus sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı yunusun öldüğü öğrenildi.

Üsküdar sahilinde öğle saatlerinde iki teknenin arasına yunus sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar, itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan balığı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin seferber olduğu çalışmalar sonucu yunus sıkıştığı yerden çıkarılarak, botla Harem sahiline götürüldü. Çıkarılan yunusun olay yerinde öldüğü öğrenildi.

Vatandaşlardan Hakkı Sarı, “Gemilerin arasında galiba yunus balığı sıkıştı. İtfaiye geldi, sonra deniz polisi geldi. Yunus balığını botla Kıyı Emniyeti’ne çektiler. Balık öldü” dedi.