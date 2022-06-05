Üsküdar’da denizde ve karada çevre temizliği

Üsküdar’da, Dünya Çevre Günü çerçevesinde dalgıçlar tarafından boğazın sularında deniz dibi temizliği yapılmasıyla başlayan etkinlikler, yüzme, tekne fuarı ve kano gösterisiyle devam etti. Denizin dibinden çıkarılan atıklar kıyıda sergilendi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde Üsküdar Belediyesi tarafından hem karada hem de denizde çok sayıda etkinlik düzenlendi. Üsküdar Kuzguncuk Sahil’de denizin dibine dalan dalgıçlar, topladıkları atıkları kıyıya çıkardı. Denizdeki etkinlikler yüzme, tekne fuarı (boat show), kano gösterisi ile sürerken, denizin dibinden çıkarılan atıklar kıyıda sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katılım sağladı.

Öğrenciler çevre kirliliğine sergiyle dikkat çekti

Etkinlik alanında öğrenciler tarafından hazırlanan ve kullanılmış bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararların anlatıldığı ’Geri Dönüşüm Şehri’ sergisi dikkat çekti. Öte yandan Deniz kirliliği farkındalığını arttırmak için oluşturulan ’Atık Tezgâhı’ sergisi, atık kumaşlardan hazırlanan dikiş atölyesi ve sergisi, ’Küresel Isınma ve İklim Değişikliği’ sergisi de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

"Tek çaremiz kirletmemek”

Etkinliğe katılım sağlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün Dünya Çevre Günü. Denizlerden çıkan atıkları gördüğümüzde söyleyecek çok bir sözümüz olmadığını görüyorum. Eğer bu manzaraları görmek istemiyorsak, denizimizin yok olduğunu görmek istemiyorsak tek çaremiz kirletmemek. Temiz tuttuktan sonra iş kolay. Eğer çevre konusundaki bu sorumsuzluk böyle devam ederse 20 yıla kadar bütün denizlerimiz ölü deniz haline gelecek. Dolayısıyla ne balık tutabilecek ne de deniz sporları yapabileceğiz. Çocuklarımıza sağlıklı bir deniz bırakmak istiyorsak lütfen temiz tutalım” diye konuştu.