Üsküdar'da 125 santim uzunluğunda İguana bulundu
Üsküdar'da 125 santim uzunluğunda İguana bulundu. Belediye ait ekipler Altunizade'de buldukları İguanayı koruma altına aldılar.
Üsküdar Belediyesi ekipleri ihbar üzerine Altunizade'de apartmana girmeye çalışan 125 santim uzunluğunda İguana'yı file ile yakaladılar. 125 santim uzunluğundaki İguana'yı yakalayan ekipler Üsküdar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Veteriner müdürlüğü ekipleri aldıkları İguana'yı Minik Dostlar Kliniği'ne getirerek sağlık taramasından geçirdi. Sağlık taramasından geçen İguana koruma altına alındı.
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen tweet attı
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı; "Nat Geo Üsküdar!
Bu işlere önem veriyoruz diye mi bizim karşımıza çıkıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim :)
Arkadaşlarımız ihbar üzerine 125 santim boyunda bir İguana'yı arazide gezerken (evet gezerken) buldular.
Öğrendik; ısırmaz ama kuyruk açısından uzak durun dediler"
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