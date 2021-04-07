Uşak Belediyesinden çevre dostu proje

Uşak Belediyesi, düzenlediği çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekleyerek, evlerden atık yağları biriktirip getiren vatandaşlara çeşitli hediyeler veriyor.

Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında; evlerinde atık yağlarını biriktiren vatandaşlara hediye verilerek, atık yağların çöpe ve doğaya karışmadan biriktirilmesinin özendirilmesi amaçlandı. Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Fatih Öztürk, vatandaşlarımızın evlerinde kullandıkları ve artan yağların lavaboya ya da çöpe dökülmesi durumunda çevreye geri dönülmez zararlar verdiğini belirterek, 1 litre yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğinin altını çizdi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın çevre kirliliğini önlemek ve doğayı korumak için hassasiyetle çalıştığını hatırlatan Öztürk, Başkan Çakın’ın talimatıyla böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. Bu kampanya sayesinde yağların doğaya karışmadan toplanmasını sağlayabileceklerini belirten Öztürk, bu konuda Uşak halkının hassasiyetle davranacağına inandıklarını kaydetti. Her 2 litre atık yağa bir hediye paketi vereceklerini söyleyen Öztürk, atık yağlarını biriktiren vatandaşların Alo 153 numaralı hattı arayarak ekipleri çağırabileceğini, ekiplerin bu vatandaşların evlerine giderek atık yağları teslim alıp hediyelerini takdim edeceklerini anlattı.

Öztürk, “Biz vatandaşlarımızın evine gidip bu yağları teslim alacağız. Bizim topladığımız bu atık yağlar daha sonra anlaşmalı olduğumuz lisanslı firma tarafından alınarak işlenecek ve araçlarda kullanılan biyodizel yakıt haline getirilecek. Biyodizel yakıtlar günümüzde tüm dünyada sıklıkla tercih edilmeye başlanan ve çevreye karşı daha zararsız olan yakıtlardır. Bu kampanyamız sayesinde bundan sonra hem atık yağların doğaya karışarak çevremize zarar vermesi engellenmiş olacak, hem de bu yağların geri dönüşümü sağlanmış olacak” dedi. Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir dünya bırakma arzusuyla böyle bir kampanya başlattıklarını ifade eden Öztürk, Uşak Belediyesinin çevre dostu projeler üretmeye devam edeceğini kaydetti.