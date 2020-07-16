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Urla sahiline ölü Caretta Caretta vurdu
URLA SAHİLİNE ÖLÜ CARETTA CARETTA VURDU
Çevre 16.07.2020, 17:39
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İzmir’in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde sahile ölü Caretta Caretta vurdu.
Urla’nın Gülbahçe Mahallesi’nde plajda bulunanlar, sahile vuran Caretta Caretta’yı yaralı sanıp kıyıya çıkarttı. Ancak yapılan incelemede hayvanın ölü olduğu belirlendi. Vatandaşlar, "Urla sahillerinde ender görülen Caretta Caretta’nın ölü olması bizi çok üzdü. Çevreye olan duyarlılığın artmasını, bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Yavru olduğu tahmin edilen Caretta Caretta’nın vücudunda yara olmadığı ve yediği zehirli atıklardan telef olduğunu düşünüyoruz’’ dedi.
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