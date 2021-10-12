banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü

Üreme döneminde böğüren ala geyiklerin sesi 5 kilometre öteden işitiliyor

Türkiye’nin önemli memeli türlerinden olan ve soyları tehlike altındaki ala geyiklerin kur davranışları sosyal medyada paylaşıldı. ‘Yabanın İzinde’ adlı kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, ala geyiklerin ürkütücü bir tonda çıkardıkları böğürmeleri ise belgeselleri aratmayan cinstendi.

Çevre 12.10.2021, 14:09
Üreme döneminde böğüren ala geyiklerin sesi 5 kilometre öteden işitiliyor

Türkiye’nin önemli memeli türlerinden olan ve soyları tehlike altındaki ala geyiklerin kur davranışları sosyal medyada paylaşıldı. ‘Yabanın İzinde’ adlı kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, ala geyiklerin ürkütücü bir tonda çıkardıkları böğürmeleri ise belgeselleri aratmayan cinstendi.

Türkiye’de çektiği yaban hayatı görüntüleriyle dikkat çeken Yabanın İzinde adlı sosyal medya kullanıcısı, birbirinden önemli yabani hayvan türlerini takipçileri ile paylaşıyor. Son olarak ülkemizdeki nesilleri tehlike altında ve görüntülenmesi en zor türlerden biri olan ala geyiklerin kur davranışlarını çekmeyi başardı.

Sonbahar ile birlikte ala geyiklerin üreme dönemi başlamış bulunuyor. Erkek ala geyikler yüksek sesle çıkardıkları böğürmeler ile dişilerini etkilemeye çalışıyor. Güçlü erkekler zaman zaman 8-10 dişiyi çevresinde tutarak kendi kolonisini oluşturabilir.

Antalya’da koruma bölgesinde dolaşan ala geyiklerin üreme dönemi kur böğürmeleri 5 kilometre uzaktan duyulabiliyor.

Son paylaşımında bu ala geyiklerin nefes kesen kur görüntülerine yer veren ‘Yabanın İzinde’ sayfası takipçileriyle o ânları paylaşınca büyük beğeni topladı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1