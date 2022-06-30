Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları Şanlıurfa’da yaşatıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliği ile yürütülen proje çerçevesinde yaklaşık 500 çocuk, Şanlıurfa’da unutulmaya yüz tutan topaç, misket, körebe, saklambaç ve mendil kapmaca gibi oyunlarla geçmişe yolculuk yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kentte unutulmaya yüz tutan çelik çomak, topaç, sek sek, yakar top, çile bülbül, halat çekme, saklambaç ve misket gibi oyunları hatırlatmak için Cumhuriyet Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği “Unutulmaya Yüz Tutmuş Sokak Oyunları Şenliği” renkli görüntülere sahne oldu. Geçmişte abilerinin, ablalarının oynadığı her biri birbirinden farklı ve keyif dolu oyunları günümüzde oynama fırsatı bulan çocuklar, doyasıya eğlenerek geleneksel oyunları yeniden keşfetme imkanı buldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliği ile hazırlanan proje çerçevesinde kadın ve aile hizmetleri dairesi başkanlığı tarafından koordine edilen 5 merkezde bulunan ’erken çocukluk eğitimi’, ’ev ödevi destek sınıfları’ ve ’PSS (psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyolog)’ sınıflarından yaklaşık 500 çocuk yararlandı.

Beyazgül, çocuklarla çelik çomak ve beştaş oyununu oynadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de çocukları yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu. Çocuklarla sokak oyunlarından çelik çomak, misket ve yakar top gibi oyunları oynayan Başkan Beyazgül, Şanlıurfa’nın zengin sokak oyun kültürünü gelecek nesillere aktarmak için “Unutulmaya Yüz Tutmuş Sokak Oyunları Şenliği"nin son derece önemli olduğunu söyledi. Etkinliğe katılan çocuklara Başkan Beyazgül tarafından çeşitli ikramlarda bulunulurken; etkinlikte farklı oyunlarla doyasıya eğlendiklerini ifade eden çocuklar, şenliği düzenleyen Başkan Beyazgül’e teşekkür etti.