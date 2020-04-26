Ünlü tatil merkezinde sokak hayvanları aç kalmasın diye çabalıyorlar

Balıkesir’in Erdek ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın ve hayvansever Özgün Narçın büyük çaba gösteriyor. Mahallelere sokak kedileri ve köpekleri için mama bırakan ikili, martıları da besliyor.

Erdek ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan köpek ve kedilere mama dağıtan Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın ve hayvansever Özgün Narçın, zabıta ve polislerin de kendilerine eşlik etmesi ile güvercin ve martıları da besledi. Sokaklarda yaşayan tüm canlıların aç kalmamaları için ellerinden gelen çabayı verdiklerini söyleyen Özgün Narçın, "Bu zor günlerde hepimiz kendimizi koruma altına aldık ve evlerimizden çıkmıyoruz. Ancak bize emanet olan bu sessiz canlar sokaklarda aç dolaşıyor. Bizler el birliği ile boş sokaklardaki hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Ancak bu bireysel olmuyor, özellikle Erdek’e gelen yazlıkçılara ve tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Biz hayvanseverlere veya mahalle muhtarlıklarına mama desteğinde bulunursanız bu canların hepsine ulaşmayı başarırız. Bizlere destek veren kamu kurum ve kuruluşlarına, hayvanseverlere teşekkür ediyor, herkesten destek bekliyoruz" dedi.

Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın ise, "Covid-19 gibi salgın bir hastalıkla mücadele ettiğimiz bugünlerde sokaktaki dostlarımızı unutmamamız gerekiyor. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklardaki bu canlarımız aç ve susuz kalmakta. Biz muhtarlık olarak hayvanseverlerin desteği ile temin ettiğimiz mamaları gücümüzün yettiğince dağıtmaya çalıştık. Erdek Emniyet Müdürlüğü ve Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı görevliler de bizlere destek oluyor” diye konuştu.

Sokaklarda yiyecek ve su bulmakta zorlanan tüm canlar için Erdek halkına evlerinin önüne bir kap mama ve bir tas su koyma çağrısı yapan Muhtar Aydın, “Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Ama şimdilik evde kal Erdek” dedi.

Hayvanseverler, Erdek’te mahalle mahalle gezerek duvar kenarlarına kedi ve köpekler için mama ve su bıraktı. Güvercinlere de yem atan Muhtar Aydın ve hayvansever Narçın, martıları da doyurdu.