Ünlü profesörden ısıran caretta carettaler için ’Elle beslemeyin’ uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaz aylarında sık sık yaşanan deniz kaplumbağası ısırma vakaları karşısında vatandaşları uyararak, “Kıyımızın bazı bölgelerinde deniz kaplumbağasını insanlar elle beslemeye çalışıyor. Bunu yapmasınlar. Bunu yaptığınız zaman hayvanın doğal beslenme döngüsünü saptırıyorlar. Hazır yiyeceğe gelirse bir süre sonra vermediğiniz zaman istemek için tepki gösterecektir” sözlerine yer verdi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz kaplumbağaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Caretta Carettaların denizden çıkarak karaya yuvalama döneminin başladığına dikkat çeken Gökoğlu, “Bu dönem Haziran sonuna kadar devam edecek. Bu dönemde kıyı kesimlerde karartmaya gidilmesi gerekir. Özellikle akşam çıkış dönemlerinde insan yoğunluğunun sahillerde azalması gerekir. Vatandaşlarımız akşam saatlerinde burada gezmemesi lazım. Otellerin ışıklarını mümkün olduğunca kapatması gerekir. Kıyıda Caretta Caretta gören kişiler asla müdahale etmesin. O çıkacak, kumu kazacak ve uygun bir bölgede yumurtlama işlemini gerçekleştirecektir” dedi.

“Popülasyon iyi ve dinamik durumda”

Deniz kaplumbağalarının en çok yumurta bıraktığı alanların Antalya sahilleri olduğunu belirten Gökoğlu, “Popülasyon iyi ve dinamik durumda. Önceki sayılar nedir bilmiyoruz. Bazı carettalar gezici, gezerler. Carettaların özelliği mutlaka doğdukları kumsala gelip ileri dönemde burada yumurta bırakıyor. 30 yıl cinsel olgunluğa ulaşma süresi var. İnsandan daha da uzun süre yaşayabiliyorlar” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girsin”

Yaz aylarında zaman zaman yaşanan ısırma olaylarına da değinen Gökoğlu, “Bu tür vakalar daha çok insanların müdahale ettiği yerde karşımıza çıkıyor. Dalyan bölgesinde, bizim kıyımızın bazı bölgelerinde deniz kaplumbağasını insanlar elle beslemeye çalışıyor. Bunu yapmasınlar. Bunu yaptığınız zaman hayvanın doğal beslenme döngüsünü saptırıyorlar. İnsanın verdiği hazır yiyeceğe gelirse bir süre sonra vermediğiniz zaman istemek için tepki gösterecektir. Vakalar genel olarak akşam saatlerinde yaşanıyor. Akşam saatlerinde denizlerde bir bulanıklık oluyor ve hayvanlar insanı o bulanıkta seçemiyor. Bu zamanda beyaz tenlileri özellikle ısırma vakaları oluyor. Bu öldürücü değil, kimse korkmasın. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girsin” açıklamasına yer verdi.

Özellikle Belek kumsallarında karaya daha çok deniz kaplumbağası çıktığını belirten Gökoğlu, “Çıralı’da bu vaka yok. Daha çok bulanma olan yerlerde oluyor. Sıkma şeklinde ısırır. Farkına vardığı zaman bırakıp kaçıyor” dedi.