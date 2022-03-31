Ünlü profesörden deniz çekilmeleriyle ilgili rahatlatan açıklama

Türkiye’de yaşanan deniz suyu çekilmelerini değerlendiren Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bu meteorolojik bir olaydır. Vatandaşlarımız bunu çeşitli olaylara yorumluyorlar. ’Deprem mi olacak? İyiye delalet değil’ şeklinde sosyal medyada yorumlar yapılıyor. Sadece bir doğa olayıdır. Korkulacak bir durum yok” diyerek vatandaşları rahatlattı.

Türkiye’nin birçok elinden deniz sularının çekildiğine yönelik haberler gelmeye devam ediyor. Konu ile ilgili Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’dan açıklama geldi. Gökoğlu vatandaşları rahatlattığı açıklamasında, “Bu meteorolojik bir olaydır. Vatandaşlarımız bunu çeşitli olaylara yorumluyorlar. Deprem mi olacak, iyiye delalet değil şeklinde sosyal medyada yorumlar yapılıyor. Genellikle bu tür olaylar ayın konumu, rüzgar ve meteorolojik koşullara bağlı olarak rüzgar ve basıncın etkisi ile oluşan durumlardır. Şuanda yüksek basıncın etkisindeyiz. Yani Türkiye uzun süre poyraz yaşadı. Antalya’da 3 haftadır esen bir poyraz var. Tabi havalar da kurak gidiyor. Ayın konumu da önemlidir burada. Ayın çekim kuvveti belirler. Burada bu bölgede fazlaca bir ötelenme var yani suların daha çok ötelenmesi olayıdır” dedi.

“Bundan sonra ağır ağır çekilme durarak normale dönecektir”

Korkulacak bir durum olmadığını sözlerine ekleyen Gökoğlu, “Sadece bir doğa olayıdır. Belli dönemlerde yaşanır. Bundan sonra ağır ağır çekilme durarak normale dönecektir. Poyraz güçlü esti kıyılarımızda. Onların da etkisi var. Deniz eski pozisyonuna dönecek” ifadelerine yer verdi.

“Su ve karanın birleştiği bölgede yaşayan birçok canlı öldü”

Çekilmelerin deniz canlılığına etkisini de anlatan Gökoğlu, “Şimdi su ve karanın birleştiği bölgede yaşayan birçok canlı öldü. Özellikle bunlar sığ sularda yaşayan canlılar. Bir kısmını da kuşlar yedi. Çok büyük bir kayıp değil. Zaman zaman olan bir durumdur” dedi.

“Bu poyrazların da çok etkisi var”

Önceki yıllara oranla çekilmelerin bu yıl daha fazla olduğunu belirten Gökoğlu, “Bu sene çok poyraz oldu. Bu poyrazların da çok etkisi var. Afrika kıyılarına doğru bu suyu sürükledi, bunun etkisi de var. Yüksek ve alçak basın değişimleri var. Bir taraftan alçak basın olursa bir taraf yüksek basın olursa ondan da olur” sözlerine yer verdi.