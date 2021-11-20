banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
"İlacı kullanmış olanların endişelenmesine gerek yok"
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!

Üniversitede sonbahar ile kartpostallık manzara

Malatya İnönü Üniversitesi kampüsünde, sonbahar mevsiminde ağaçların sararması ile ortaya çıkan manzara öğrencilerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Çevre 20.11.2021, 12:05
Üniversitede sonbahar ile kartpostallık manzara

Malatya İnönü Üniversitesi kampüsünde, sonbahar mevsiminde ağaçların sararması ile ortaya çıkan manzara öğrencilerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

İnönü Üniversitesi’nde bulunan farklı türlerdeki ağaçların, sonbaharın gelmesi ile birlikte yapraklarını dökerek adeta bir görsel şölen oluşturması, fotoğraf tutkunlarını da harekete geçirdi. Etrafa serpilen irili ufaklı yaprakların oluşturmuş olduğu fonla birlikte bir tabloyu aratmayacak görüntülerin meydana geldiği İnönü Üniversitesi kampüsü, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Yaprakların sararmasıyla ortaya çıkan renk cümbüşü görenleri büyülüyor.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sonbaharın gelmesi ile birlikte kampüs içerisinde ortaya çıkan görsel manzaralar hakkında İletişim Fakültesi öğrencilerine konuştu. Kızılay en sevdiği mevsimin sonbahar olduğunu belirterek, “Benim tüm mevsimler içerisinde en sevdiğim mevsim sonbahardır. Çünkü sonbahar tabiatın dinlenmeye geçtiği mevsimdir. Aslında sonbahar hayatın da tecrübesini yansıtan bir mevsimdir. Ayrıca bir başka yönü daha vardır. Malatya’da en uzun süren mevsim sonbahardır. İlkbahar, o coşkulu yemyeşil, bitkilerin, ağaçların ve tabiatın uyandığı bir dönemdir. Ama ilkbahar Malatya’da daha kısa seyreder. Sıcaklar daha çabuk gelir. Yaz ayları da çok sıcak geçer. Arkasından uzun bir sonbahar gelir ki yılın en güzel mevsimi olur” ifadelerini kullandı.

“Sonbahar coşkusunu üniversitemizde doyasıya yaşayın”

Kızılay, “Malatya’nın en güzel sonbaharını göreceğiniz yer İnönü Üniversitesinin Kampüsü’dür. Üniversitemiz 7 bin dekarlık çok geniş bir alana sahiptir. Orman alanı, çam ağaçları ve 200’den fazla ağaç çeşitliliğinin olduğu bir alandır. Ağaçların bir kısmı yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktayken, bir kısmı ise yılın on iki ayı yapraklarını dökmeyen ağaçlardan oluşmaktadır. Yapraklarını döken ağaçların en güzel görüntüsünü; yeşilin, sarının ve turuncunun her tonunu kampüsümüzde görebilirsiniz. Üniversitemizde, tam bir tablo oluşturabilecek manzaralara şahitlik edebilirsiniz. Fotoğraf ve görüntü tutkunları, romantizm sevdalıları için İnönü Üniversitesi Kampüsü sonbaharda kaçırılmayacak manzaralar sunar. Öğrencilerimize, akademik personellerimize ve misafirlerimize üniversitemizde sonbahar coşkusunu doyasıya yaşamalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Fotoğraf çekmenin bir sanat olduğunu belirten Kızılay’ın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınlamış olduğu fotoğrafların altına eklediği “Kampüste sonbahar manzaraları doğal tablo oluşturuyor. Cep telefonu ile çektiğim bir kaç fotoğraf ekliyorum. Sonbahar fotoğraflarınızı bekliyorum” şeklindeki mesajı da Kızılay’ın sosyal medyasını takip edenler tarafından beğeni kazandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6