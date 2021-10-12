Üniversite öğrencilerinden ilaç sanayisine destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri ilaç sanayisinde de kullanabilen tıbbi aromatik bitki yetiştirdi. Yetiştirilen bitkilerin ilk hasadını OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal öğrencilerle birlikte yaptı.

"OMÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim ve Uygulama Bahçesinin Tesisi Projesi" kapsamında 27 tıbbi aromatik bitkinin yer aldığı bir tarla oluşturuldu. İlk tıbbi aromatik ürünlerin yetiştiği bahçede OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın katılımıyla hasat etkinliği düzenlendi. Rektör Ünal, öğrencilerle birlikte ilk hasadı gerçekleştirdi.

Projenin temel amacının OMÜ önderliğinde doğru ve ulaşılabilir bilgi kaynağı ile bölgede tarımı yapılmak istenen tıbbi aromatik bitkiler için bir tanıtım ve üretim alanında oluşturulması olduğu belirtildi. Düzenlenen hasat etkinliğinde nane, melisa, ekinezya, kantoron, aynısefa ve biberiye hasadı yapıldı.

Projenin hem öğrencilerin eğitimi hem de uygulamalı olarak üretim yapmasına elverişli bir proje olduğunu belirten Rektör Ünal, “Bu proje yaklaşık 1 yıl önce başlayan çalışmaydı. Bölgemizin tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve bundan ekstralarınım çıkarılması. Bunların özellikle ilaç sanayisinde kullanımının bir aracı olarak kullanılması düşüncesiyle ortaya çıkan bir projeydi. Bugün ilk yıl olmasına rağmen beklenenin çok üzerinde bir hasat yapıldı. Toplamda 27 artı 10 şeklinde 37 tür burada denenecek. Üretimi, bunlardan elde edilecek olan verim dikkate aldıktan sonra bölgeye hangi ürünlerin ne kadar kazanç elde edeceği ne kadar kullanışlı olduğu noktasında bir veri tabanı oluşturmak. Tıbbi aromatik bitkilerin coğrafyamızda uygun yerde uygun türün ekilmesi ve bunların da sanayiye, endüstriye kazandırılası bir amaçtı. Tamamen Ziraat Fakültesindeki hocalarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın hem eğitimi hem de üretime odakları ortaya çıktı. Önümüzdeki yıl içerisinde çok daha üst düzeyde bir verim olacağını ümit ediyoruz. Daha sonra da sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Beklentinin üzerinde bir hasat yılı geçirdiklerini belirten Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu, “Arazimizde yaklaşık 10 tane çok yıllık bitkimiz, ağaçsı bitkimiz olmak üzere 27 tane de çok yıllık otsu bitkilerimiz ve tek yıllıklarımızdan oluşan 37 bitkiyle bir tıbbi aromatik bitkilerin üretim ve tanıtımı amacıyla kurulmuş projedir. Projemizin bu yıl ilk yılı tesis yılı. Yaklaşık 3-4 aylık buradaki bitkiler, ilk hasatlarımız. Asıl hasatlarımız önümüzdeki dönem mayıs ayında başlayacak. Yan tarafta birbirinden farklı çiçek renklerine sahip olacağı, bahar ayından itibaren ziyaretlere açık olacak bir alanla karşılaşacaksınız. Özellikle bölgemizde de ülkemizde de çok fazla talep var. Tabii, ana amacımız buradan çıkan ürünlerden molekül elde etmeye yönelik yani farmakoloji ana bilim dallarının çalışabileceği ana ürünleri elde etmeye yönelik, güvenilir ürünleri tamamlamaktı. Ne zaman ekildiği ne zaman hasat edildiği, hangi şartlarda kurutulduğu, etken madde oranlarının belirli olduğu ürünleri üretmek amacıyla bu çalışmayı burada planladık” diye konuştu.

Hasat edilen ürünler tasniflendikten sonra önümüzdeki günlerde Ziraat Fakültesi satış kantinlerinden yaş ve kuru olarak satışa sunulacak.