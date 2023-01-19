UNESCO listesindeki ihtişamlı surların çalışmaları bir bir tamamlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin “Surlar’da Diriliş” mottosuyla sürdürdüğü çalışmalarda Dağkapı 1 ve 2 nolu burçları restorasyonunu tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Diyarbakır Surları’nı gelecek nesillere taşımak amacıyla başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, yerli-yabancı turistlerin uğrak mekânı olan kentin merkezi konumundaki Dağkapı Meydanı’nda yer alan Dağkapı’nın 1 ve 2 nolu burçlarında çalışmaları bitirdi.

Restorasyon çalışmaları çerçevesinde 1 ve 2 nolu burçların dış cephelerinde bitki temizlikleri yapan ekipler, burcun iç mahallelerin yapılan kumlama çalışmasının ardından derz açma ve aslına uygun dolgu işlemini gerçekleştirdi. Burçlarda ahşap pencere, sac kaplama ve kapı montajını yaparak elektrik tesisatı kablolarını döşendi. İç, dış ve teras katları aydınlatıldı.

Mervani Mescidi’ne özel bakım

Mervani Mescidi’nin, asma tavan sökümleri ve sıvalı beşik tonozların raspa işlemini bitiren ekipler, mescidin üst kısmında hidrolik kireç esaslı harç dolgusunu yaparak çelik ve trapez sac montajlarını gerçekleştirdi. Çalışmalar dahilinde mescidin üstünü sağlamlaştırmak amacıyla hasır çelik döşendi, iç kısımlarda ise derz açmaları yapıldı.

Mescidin duvar ve döşeme derzlerinin dolgusu yapan ekipler, eski pencereleri onararak montajladı, mescide ahşap lambri döşeyip keçe ve parke şilte ile halı serimini gerçekleştirdi. Ekipler, mescidin iç aydınlatmasını yaparak çalışmalarını tamamladı.

Restorasyonu biten 5 nolu burç, turizm zabıtasına tahsis edildi

Restorasyon çalışmalarının tamamlandığı 5 nolu burçta (Tek Beden) ise burç tavan raspaları, eski kapı ve ahşap pencere sökümleri, teras mazgal tavan sıvaları, 1. kat, eyvan ve merdiven tonoz sıvaları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kent turizmine katkı sunmak amacıyla 5 nolu burcu turizm zabıtasına tahsis etti.

Diyarbakır’ın tarihi değerlerini korumak ve tanıtmak amacıyla hizmet veren Turizm Zabıta ekibi, gelen yerli ve yabancı turistlerin hem güvenliklerini sağlıyor hem de rehberlik hizmeti veriyor. Yabancı dil bilen turizm zabıtaları, ziyaretçilere kentin tarihi ve kültürel yapını anlatıyor.