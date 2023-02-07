Ulus Dağında beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kar yağışı Balıkesir’in Ulus Dağında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Oluşan doğal güzellik gökyüzünden görüntülendi.

Balıkesir genelinde ilk kar yağışının görüldüğü bölgeler arasında yer alan ve uzun süre zirvesinde kar tutan, çam ağaçları ile süslü bin 764 rakımlı Ulus dağı dron ile görüntülendi. Yeşille beyazın buluştuğu ve kimi yerlerde sisle karışan eşsiz bir manzara ortaya çıktı.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı, kayak merkezi projesi ile merak uyandıran Ulus dağı çevre il ve ilçelerden de kar keyfi yaşamak isteyen ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Ulus dağının beyaz örtü ile süslenen görüntüsünü görmek ve kar keyfini yaşamak için binlerce kişinin geldiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Marmara bölgesinin en yüksek zirvelerinde birisi Sındırgı Ulus dağı. Ulus dağı her mevsim farklı bir güzelliği içerisinde barındırıyor. Özellikle bahar aylarında 33 tane endemik bitkisi olan, sarı yeşil her rengin tonu müthiş bir görüntü veriyor. Kışında çoğu yerde kar yok. Ama Ulus dağında kar var. Zirvede 1 metreyi geçen karı görebilmek için çevre il ve ilçelerden insanlar Ulus dağına doldular taştılar“ dedi.