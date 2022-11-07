Ulugöl’de eşsiz renk cümbüşü: Günde 6 bin kişi geziyor

Ordu’nun Gölköy ilçesinde bulunan 1200 rakımlı Ulugöl, sonbaharda yaprakların sararması ile eşsiz bir güzelliğe büründü. Bu güzelliği görmek için günde 6 bin kişi bölgeyi geziyor.

Türkiye’nin 36. tabiat parkı olan, 7 dönüm büyüklük ve 80 metre derinliğe sahip olan Ulugöl, sonbahar mevsiminde yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, Ordu’nun önemli turistik mekanlarından birisi olan Ulugöl, günlük yaklaşık 6 bin kişi tarafından ziyaret edilirken, yaprakların sararması ile birlikte oluşan renkler kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

“Bu mevsimde günlük 5-6 bin vatandaşı ağırlıyoruz”

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Gölköy ilçesinde kültürel faaliyetlerin başında Ulugöl Tabiat Parkı’nın, Uluvahta Yaylası’nın ve tarihi kalenin geldiğini söyledi. Ulugöl’e günlük yaklaşık 300 aracın giriş yaptığını ifade eden Başkan Uludağ, “Bu mevsimde günlük 5-6 bin vatandaşı ağırlıyoruz. Bu nedenle Ulugöl’ü turizm anlamında daha ileriye taşımak istiyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle yaprakların kışa dönüş mevsiminde herkesi buraya bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Karadeniz Türkiye’nin turizm cenneti olacak, bunların başında da Ulugöl gelecek” dedi.

“Ulugöl şuanda tam gezme kıvamında”

Ordu Dağcılık ve İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şinasi Duman, “Buraya defalarca yürüyüş yaptık ancak bugün hepsinden güzel oldu. Karadeniz’in her noktası güzel ancak bu zamanda Ulugöl şuanda tam gezme kıvamında, muazzam bir güzellik var, insanların kesinlikle gelmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Burası Bolu Abant’ın küçüğü gibi”

Ailesi ile birlikte Karadeniz gezisi için Bursa’dan kente gelen Mustafa Gül, “Ulugöl’ü gezmek istedik. Uzaktan bilgiler alıyorduk ve merak ettik. Gerçekten o kadar yolu geçtikten sonra değdiğini anladık. Bolu Abant’ı gezenlerin buraya da uğraması gerekiyor, bir küçük Abant da burada var" şeklinde konuştu.

“Buranın doğal kalması ayrı bir güzel”

Hamide Şahin isimli doğa yürüyüşçüsü ise Ordu’nun güzelliklerini görmek için bu tarihlerde sürekli olarak geldiğini belirterek, “Burası müthiş, renkler çok güzel. Bu yaprakları bir hafta sonra gelince insanlar bulamayacaklar, insanları bu sürede buraya gelsinler. Ayrıca doğal kalması ve korunması da ayrı bir güzel” ifadelerini kullandı.

Bayram Kayaboynu da bu mevsimde Ulugöl’ün gezilmesi gerektiğini ifade ederek, manzaranın güzelliğinden bahsetti.