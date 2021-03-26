Uludere’de sel sonrası yaralar sarılıyor

Şırnak genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası Uludere Kaymakam Vekili Hasan Uğuz, ilçeye bağlı köyleri dolaşıp incelemelerde bulundu.

Uludere ilçesine bağlı Dağdibi köyünde sel sonrası oluşan maddi hasar için inceleme başlatıldı. Uludere Kaymakam Vekili Hasan Uğuz, beraberindeki heyetle ilçede zarar gören köyleri ziyaret etti. Dağdibi, Haburiki ve Tekevler köylerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Vekili Uğuz, devletin tüm birimleriyle vatandaşların yanında olduğunu söyledi. Kaymakam Uğuz, "Malumunuz 2 gün önce şiddetli yağış Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde sele neden oldu. Bazı bölgelerde taşkın meydana geldi. Her iki ilçemizdeki ilgili kurumlarımız köylerimize anında intikal edip vatandaşımızın yanında oldu. Çok şükür can kaybımız yok, bazı bölgelerde maddi hasar oluştu. İncelemelerde bulunuyoruz, yaraları sarıyoruz" dedi.