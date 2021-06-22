banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hazırlıklar başladı! Emrahcoin geliyor!
Hazırlıklar başladı! Emrahcoin geliyor!
FBI, Sezgin Baran Korkmaz'ın adresini nasıl tespit etti?
FBI, Sezgin Baran Korkmaz'ın adresini nasıl tespit etti?
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Yargıtay'dan usta çırak kararı

Uludere Belediyesinden yaylalardaki göçerler için temiz su hizmeti

Şırnak’ın Uludere ilçesindeki yaylalarda kalan göçerler için belediye çalışma başlattı. Belediye ekiplerince hem içme suyu hem de hayvanlar için boru hatları döşeniyor.

Çevre 22.06.2021, 10:46
Uludere Belediyesinden yaylalardaki göçerler için temiz su hizmeti

Şırnak’ın Uludere ilçesindeki yaylalarda kalan göçerler için belediye çalışma başlattı. Belediye ekiplerince hem içme suyu hem de hayvanlar için boru hatları döşeniyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesindeki yaylalarda kalan vatandaşların kuraklık nedeniyle biten sularına karşı belediye çalışma başlattı. Seriro ve Avaspi yaylalarında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için belediye temiz içme suyu getirdi. Yaylalarda 5 ay boyunca kalacak olan yüzlerce vatandaşın talebi üzerine harekete geçen Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, yaylalara içme suyu taşınırken, hayvanlar için de suluklar yapıldı. Başkan Ürek, ilçelerinde gönül belediyeciliğinin ulaşamayacağı tek bir noktanın bir kalmayacağını söyledi. Başkan Ürek, "Halkımızın taleplerini karşılama konusunda gece gündüz çalışıyoruz. Şimdi yaylalarımızda çalışma başlattık. Bütün yaylalara huzur gelecek" dedi.
banner486
Yorumlar (0)
25°
açık
banner493