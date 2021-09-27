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Uludaz Tepesi’nde gün batımı şöleni

Kahramanmaraş’ta Uludaz Tepesi’nde gün batımı sırasında ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

Çevre 27.09.2021, 13:18
Uludaz Tepesi’nde gün batımı şöleni

Kahramanmaraş’ta Uludaz Tepesi’nde gün batımı sırasında ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta olan Uludaz Tepesi’nde gün batımının sunduğu güzelliği izlemek isteyen fotoğrafçılar manzarayı hem fotoğrafladı hem de o eşsiz güzelliğinin keyfini çıkardı.

Uludaz Tepesi’nin gün batımında eşsiz manzarasını görüntülemek için zorlu süreç sonrası Uludaz Tepesi’ne ulaştıklarını söyleyen fotoğrafçı Doğan Yenigül, "Uludaz Tepesi’nde gün batımını fotoğraflamak isteyenler için harika bir manzara var. Gün batımında eşsiz bir güzellik sunuyor. Fotoğraf tutkunlarını buraya mutlaka bekliyoruz. Burada harika bir ortam var" dedi.

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