Uludağ’daki yaban hayvanları için yemleme çalışması

Uludağ’ın zirvelerinde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Uludağ Milli Park Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 2 bin 100 metre rakımlı Paşaçayırı Tepe mevkisine 3 adet paletli kar ezme makineleri snowtraclar ile ulaştı. Uludağ Milli Park Müdürlüğü personellerince ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için pazar artığı ve ekmekten oluşan 2 bin 500 kilogram yem Uludağ’ın zirve noktalarına bırakıldı.