Uludağ’daki hayvanların yaban hayatı görüntülendi

Bursa Uludağ’da yaban hayatı gözlemleyen veteriner hekim öğrencisi Doğanay Vural, bıraktığı ekmeklere gelen hayvanların fotoğraf ve videolarını çekti. Ayıların fotoğraf makinasının flaşına verdiği tepki, kameraya adım adım yaklaşmaları yürekleri ağza getirdi.

Yaban hayat gözlemcisi ve veteriner hekim öğrencisi olan Doğanay Vural, birçok kez görüntülediği yaban hayatına bu kadar çok yaklaştı. Uludağ’da boz ayıları görüntülemek isteyen Vural, Sarıalan bölgesinde Cahit ve Recep abinin bıraktığı ekmek bıraktığı noktaya gitti. Ayrıca kasaptan alınan etleri de ağaçların belli yüksekliklerine asan Vural, beklemeye geçti. Bir süre bekleyen Vural, kocaman bir boz ayı geldiğini görünce de hem sevindi hem de heyecanlandı. Kendine yaklaşan ayıyı görüntüleme fırsatı bulan Vural, sosyal medyada paylaştığı video da ise ayının ağzını şapırdatarak yemesine takılmadan edemedi.

Diğer yandan bıraktığı ekmeklere yaban domuzu ve kızıl tilki gibi hayvanlarda gelirken onlarında görüntülerini ve fotoğraflarını çekti. Hayvanların renkli görüntüleri ise yemeklerin yanına bırakılan makinalarla görüntülendi.

Doğaya ve doğadaki canlılara ilgili olduğunu belirten Vural, ormanda tüm yaşadıklarını internet aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor.

(ABE-