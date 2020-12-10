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Uludağ’daki bulut görenleri şaşırttı

Uludağ’da bulutların oluşturduğu şekil ve renk görenleri şaşkına çevirdi.

Çevre 10.12.2020, 11:24
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Uludağ’daki bulut görenleri şaşırttı

Uludağ’da bulutların oluşturduğu şekil ve renk görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa’da sabah saatlerinde şehrin farklı yerlerinden gökyüzünün aydınlanmasıyla görülen bulut, şekli ve rengiyle görenleri şaşırttı.

Adeta alev topunu andıran bulutu gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı kaydederken, farklı yerlerinden çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
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17°
parçalı bulutlu