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Uludağ’daki 67 milyonluk yatırım hizmete açıldı

Uludağ’daki 67 milyon lira yatırımla hizmete alınan Yönetim Merkezi 2 ve Yönetim Merkezi 3 merkezinin açılışını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yatırım yapacaklara da zirveden müjde verdi. Bakan Pakdemirli, "IPARD-2 Programı 12’nci Proje çağrısına da çıkıyoruz. Toplam hibe bütçesi 135 milyon lira olan çağrı kapsamında desteklenmek üzere seçilecek Yerel Eylem Gruplarına yüzde 100 hibe desteği sağlanacaktır" dedi.

Çevre 29.01.2022, 13:22
Uludağ’daki 67 milyonluk yatırım hizmete açıldı

Uludağ’daki 67 milyon lira yatırımla hizmete alınan Yönetim Merkezi 2 ve Yönetim Merkezi 3 merkezinin açılışını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yatırım yapacaklara da zirveden müjde verdi. Bakan Pakdemirli, "IPARD-2 Programı 12’nci Proje çağrısına da çıkıyoruz. Toplam hibe bütçesi 135 milyon lira olan çağrı kapsamında desteklenmek üzere seçilecek Yerel Eylem Gruplarına yüzde 100 hibe desteği sağlanacaktır" dedi.

Uludağ’da gerçekleştirilen açılış törenine, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, çok sayıda protokol üyesi ve görevliler katıldı. Bakan Pakdemirli yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi:

"Türkiye, dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip ülkelerinden birisi. Bitki ve hayvan türleri açısından Avrasya ve Afrika türlerini birlikte barındıran tek ülkeyiz. Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği ülkemiz, biyolojik çeşitlilik bakımından adeta bir kıta özelliğine sahip. Tüm Avrupa kıtasında yaklaşık 12 bin bitki türü bulunmasına karşın ülkemiz, yaklaşık 4 bini bu coğrafyaya özgü, yani endemik olmak üzere, Avrupa kıtası ile aynı sayıda bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bu topraklar çok sayıda kültür bitkisinin de orijin ve çeşitlilik merkezi. Bizler de ‘Biyoçeşitlilik geleceğimizdir’ diyerek, elimizdeki bu değerleri korumak, gelecek nesillere aktarmak için büyük gayret gösteriyor ve onlarca projeyi hayata geçiriyoruz”.

Son 19 yılda korunan alan sayısını 3,7 kat artışla 168’den 631’e çıkardıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, "2002 yılında 31 milli park ve 18 tabiat parkımız varken, bugün bu sayıyı 46 milli parka ve 260 tabiat parkına çıkardık. Korunan alanlarımıza ve doğa koruma faaliyetlerimize 600 Milyon Lirası son 3 yılda olmak üzere son 19 yılda günümüz rakamlarıyla yaklaşık 1,8 Milyar Liralık yatırım yaptık. Yaptığımız tüm bu çalışmalar neticesinde 2002’de 5,5 milyon olan korunan alan ziyaretçi sayımızı, bugün 52 milyona ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, “Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında Keşiş Dağı olarak anılan dağ, ‘Uludağ’ adını 1925 yılında almıştır. 1961 senesinde ise Milli Park olarak ilan edilen Uludağ adeta bir bitkisel çeşitlilik merkezi. Bin 320 bitki türüne ev sahipliği yapan Uludağ’da 30’ u Uludağ endemiği, 141’i Türkiye endemiği olmak üzere toplam 171 endemik tür bulunmakta. Ayrıca küresel ölçekte nesli tehlike altında olan 3 tür, Avrupa ölçeğinde ise 54 türün yaşam alanını oluşturmakta olup Nadir Tür Sayısı 16’dır. Türkiye’nin endemik ve önemli ağaç türlerinden biri olan Uludağ Göknarı, alanda çok sağlıklı topluluklar oluşturmakta ve Uludağ’ın heybetine eşsiz bir doğa güzelliği katmaktadır. Uludağ Milli Parkı öylesine zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir ki milli parkta, 46 adet kelebek türünün yaşadığı tespit edildi. Endemik bir tür olan Apollo Kelebeği ile dünyada sayıları çok azalmış olan Sakallı Akbaba da bu alanın zenginlikleri arasında olduğunu da söylemek istiyorum” dedi.

Bakan Pakdemirli, “Uludağ Milli Parkı’nın yıllık ziyaretçi sayısı yaklaşık 1 milyon 900 bin kişidir. Zengin kaynak değerlerine sahip olan Uludağ Milli Parkı’nda, mevcut turizm tesislerinin geliştirilerek dört mevsim boyunca ziyaretlerin aktif hale getirilebilmesi için çalışıyoruz. Bu maksatla alanın onaylı planları kapsamında gerekli olan alt ve üst yapı yatırımları gerek Bakanlığımızca gerekse özel sektör tarafından yapılmaktadır. Bu yatırımlar Uludağ’ın dört mevsim halka hizmet verebilmesi ve Uludağ’ın turizmden hak ettiği payı alması için yapılıyor. Bakanlık olarak bu konuda en güzel gayemiz bu güzellikleri korumak ve aynı zamanda vatandaşlarımızın istifadesine sunmak. Bakanlık olarak Uludağ’ın ziyaretçilerine en iyi şekilde hizmet verebilmesi ve vatandaşlarımızın burada huzur içerisinde vakit geçirmesini sağlamak için pek çok yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz” dedi.

Uludağ’da yapılan projelerden bahseden Bakan Pakdemirli, “Son 19 yılda Uludağ Milli Parkımıza içerisinde yönetim merkezi, ziyaretçi tanıtım merkezi, orman köşkleri, çeşitli sosyal donatılar, kamera sistemleri, çevre düzenlemesi, alt ve üst yapı tesisleri gibi yatırımların yer aldığı 582 milyon liralık yatırım yapıldı. Uludağ’ın sadece bugününü değil geleceğini de düşünüyoruz. Uludağ’ı yeni çehresine kavuşturmak için gereken çalışmaları sürdürüyoruz. Uludağ Milli Parkımızda Uzun Devreli Gelişim Planı, 1’inci ve 2’nci Gelişim Bölgesi Koruma Maksatlı İmar Planları, Uzun Devreli Gelişim Planına uygun olarak hazırlanan Amenajman Planı, Yöre halkını mağdur etmeyecek şekilde Hayvan Otlatma Planı, Kayak alanlarının ve mekanik tesislerin uluslararası standartlara kavuşturulması ve pistlerde güvenliğin sağlanması maksadıyla hazırlanan Kayak Ana Planı yürürlüğe girdi. Uludağ Milli Parkı’ndaki turizm tesislerinin ve parselleri için mimari projeler hazırlandı. Uludağ Milli Parkımıza vatandaşlarımızın daha kolay ulaşımını sağlamak için HGS sistemini kurduk. Kirazlıyayla mevkiinde atıl halde bulunan Sanatoryum Tesisleri’nin restorasyon çalışmaları bitmek üzere olup, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak (UYEM) hizmet vermesi sağlanacaktır. İlaveten muhtemel orman yangınlarının önlenmesi maksadı ile yaklaşık 26 bin KM’lik alanda yangın yolunu tamamladık. Uludağ Milli Parkı Çobankaya ve Sarıalan Kamp-Günübirlik Kullanım Alanlarında yapmış olduğumuz orman köşkleri ile vatandaşlarımıza tabiatla uyumlu ve konforlu konaklama imkânları sunduk. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Uludağ’ın ulusal ve uluslararası düzeyde marka haline gelebilmesi maksadıyla koruma ve kullanım dengesini gözetecek şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarımız işbirliği içerisinde hep beraber çalışıyoruz. Malumunuz Milli Parkımızın yerinden yönetimini sağlamak gayesi ile Uludağ Milli Park Müdürlüğümüzün İdari Merkezi Sarıalan’da hizmet vermeye başladı” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, “Bugün sizlerle 67 milyon Lira yatırımla hizmete alacağımız Yönetim Merkezi 2 ve Yönetim Merkezi 3 olarak adlandırdığımız ‘Kamu İdare Merkezi’mizin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. İçerisinde Karayolları Hizmet Binası, Sağlık Hizmet Binası ve İtfaiye, AFAD Hizmet Binası’nın yer aldığı Yönetim Merkezi 3 ve Orman Genel Müdürlüğünce yangın harekât merkezi olarak kullanılacak olan Yönetim Merkezi 2 Uludağ Milli Parkı’nda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının, Milli Parkta meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmesi ve muhtemel sıkıntıların yerinden çözümü maksadı ile tesis edildi. Uludağ Milli Parkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bakanlığımızın görev sahasında bulunan bütün milli parklarımız gibi Uludağ Milli Parkı da hak ettiği değeri ve hizmeti görmesi için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Uludağ’dan bir müjde de açıklayan Bakan Pakdemirli, “Size bir de müjde vermek istiyorum. IPARD Programı kapsamında ülkemize tahsis edilen Avrupa Birliği fonlarının etkin bir şekilde kullanılması için azami gayret gösterilmektedir. Bu çerçevede, içinde bulunduğumuz pandemi kaynaklı olumsuz koşullara rağmen, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 2020 yılında 957 milyon TL, 2021 yılında ise 2,4 milyar TL hibe desteği sağladık. Böylece sadece son iki yılda kırsal alanlarımıza 5,3 Milyar TL yeni yatırım yapılması ve 15 Bin kişiye ise istihdam alanı oluşturduk. Bugün itibarıyla da Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması - LEADER Yaklaşımı tedbirinden IPARD-2 Programı 12’nci Proje çağrısına da çıkıyoruz. Toplam hibe bütçesi 135 milyon lira olan çağrı kapsamında desteklenmek üzere seçilecek Yerel Eylem Gruplarına yüzde 100 hibe desteği sağlanacaktır. Bu çerçevede Yerel Kalkınma Stratejileri uygun bulunan her bir Yerel Eylem Grubu Derneğine yıllık 100 ila 140 bin euro’ya kadar hibe ödemesi yapılacaktır. Bursa’da IPARD kapsamında daha çok projeye hibe vermek, daha çok yerel eylem grubuna destek olmak istiyoruz. Destek bizden, yatırım sizden” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise “Başta Uludağ olmak üzere kentteki barajlar ve göletler hakkında görüşme yaptık. Konular hakkında hemen harekete geçildi. Bu konuda müteşekkiriz. Uludağ ile ilgili daha iyi olması konusunda sizlere de taleplerde bulunuyoruz. Sizler de bunlara karşılık veriyorsunuz. Bursalı hemşehrilerimizin Uludağ’a kolayca gelmesi için çalışıyoruz. Bunun İçin burada bir sosyal tesis de açtık. Sadece kışın değil, Uludağ’ın 12 ay boyunca turizm merkezi olmasını arzu ediyoruz” dedi.

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