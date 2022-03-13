Uludağ’da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Uludağ’da kar kalınlığı son kar yağışının ardından 190 santimetre olarak ölçüldü. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra günübirlikçiler de güneşli havanın tadını pistlerde kayarak doyasıya yaşadı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ’da sezonun kapanmasına sayılı günler kala etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi dereceleri bulduğu Uludağ’da güneşli havayla birlikte yerli ve yabancı tatilcilerin haricinde günübirlikçiler de pistlere akın etti. Jandarma ekipleri, Uludağ’a çıkmak isteyen araçlara zincirsiz olmaları halinde izin vermiyor. Kimi tatilciler ise, yollarda yaşanacak araç trafiği sebebiyle teleferiği kullanmayı tercih etti.