Uludağ’da hazan mevsimi
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KIŞ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN ULUDAĞ, HAZAN GÜZELLİĞİYLE ZİYARETÇİLERİNİ BÜYÜLÜYOR. KAHVERENGİ, YEŞİL VE SARI TONLARININ HAKİM OLDUĞU ULUDAĞ, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
Türkiye’nin önemli kış merkezlerinden biri olan Uludağ, hazan güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Kahverengi, yeşil ve sarı tonlarının hakim olduğu Uludağ, havadan görüntülendi.
Bünyesinde meşe türleri, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, Uludağ köknarı ve Batı Karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran Uludağ, sonbahar aylarında da güzelliğini gözler önüne serdi. 1961’de milli park olarak koruma altına alınan Uludağ, sadece kış aylarında değil yılın her mevsiminde kendine has doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte kahverengi, sarı, yeşil ve kahverenginin her tonu ile adeta renk cümbüşünün yaşandığı Uludağ havadan görüntülendi. Günde yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ, hazan renkleriyle adeta hayran bıraktı. Bursa sınırları içerisinde 9 bin 62 hektar ormanlık alana sahip Uludağ, özellikle kış aylarında kayak merkezleri, doğal yapısı, sosyal tesis ve konaklama imkanlarıyla yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin kış aylarında akın ettiği Uludağ, bahar aylarında da doğal güzellikleri ve manzarasıyla ilgi çekiyor.
Uludağ’ı ziyaret eden vatandaşlar ise Uludağ’ın her mevsimde güzel olduğunu ve görülmesi gerektiğini söyledi.
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