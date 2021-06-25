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Uludağ’da ayı ailesinin karnını doyurmak için renkli anları

Uludağ’da bir anne ayı, kendisinin ve 2 yavrusunun karınlarını doyurabilmek için önce çöp konteynerini metrelerce sürükleyip taşıdı, sonra da devirip ziyafet çekti. O anlar bir tatilci tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çevre 25.06.2021, 12:36
Uludağ’da ayı ailesinin karnını doyurmak için renkli anları

Uludağ’da bir anne ayı, kendisinin ve 2 yavrusunun karınlarını doyurabilmek için önce çöp konteynerini metrelerce sürükleyip taşıdı, sonra da devirip ziyafet çekti. O anlar bir tatilci tarafından saniye saniye kaydedildi.

Uludağ Sarıalan bölgesinde aç kalan anne ayı ve iki yavrusu karanlıkta kalan çöp konteynırının yanında bir süre arandıktan sonra çöp konteynırını sokak lambasının altına taşıdı. Temizlik görevlisini aratmayan anne ayı daha sonra ışığın altında çöp konteynerini devirdiği kameralara yansıdı. Sokak köpeklerinin de ayılara saldırmaya çalıştığı ve ayılar tarafından kovalandığı görüldü.
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