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Uludağ’a yılbaşı öncesi beklenen kar düştü
Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da beklenen kar yılbaşı öncesi düştü. Uzun süredir beklenen kar yağışı pandemiye rağmen işletmecileri sevindirdi.
Çevre 28.12.2020, 12:04
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Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da beklenen kar yılbaşı öncesi düştü. Uzun süredir beklenen kar yağışı pandemiye rağmen işletmecileri sevindirdi.
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yılbaşı öncesinde kar yağışıyla beyaza büründü. Meteoroloji’den alınan bilgiye göre, bölgede sıcaklık 0, 1 derece olarak ölçüldü.Bölgede sis de etkili olurken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte tipi görüldü. Tipi, bölgede bulunan vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle de bölge sakinliğini korurken, yılbaşında ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.
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