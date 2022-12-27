Uludağ yeni yıla kar olmadan giriyor... Oteller ve pistler boş kaldı

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da beklenen kar yağışı olmayınca misafirler tatili pas geçti. Yılbaşı için hazırlık yapan otelciler beklenen doluluğa ulaşamadı. Yeni yıla beyaz örtü olmadan girecek olan Uludağ’da önümüzdeki 10 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan 2543 metre yüksekliğindeki Uludağ’da beklenen kar yağışı olmadı. Kar kalınlığı 1 santimetre olarak ölçülürken, önümüzdeki 10 gün ise kar yağışının olmadığı açıklandı. Geçtiğimiz yıl sezona 15 Aralıkta start veren Uludağ’da bu sene turizm sezonu açılamadı. Pistlerin boş olduğu ve tatilcilerin sadece otellerde yılbaşı akşamı gerçekleşecek olan etkinliklere rezervasyon yaptırdığı öğrenildi. Uludağ’a gelen bazı tatilcilerin ise önceden rezervasyon yaptırdığı; Uludağ’ın çamla kaplı zirvesinde oksijen depolamak istediği kaydedildi.

Kar kalınlığının bir santim; hava sıcaklığının ise 5 derece olduğu Uludağ’daki pistlerin son durumu da dron ile görüntülendi.