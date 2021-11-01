Ulubey’de turizm seferberliği

Ordu’nun Ulubey ilçesinde turizme katkıda bulunmak ve ilçesinin cazibesini arttırmak amacıyla seyir terası inşa ediliyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Sayacabaşı mevkiinde bungalov evler inşa ederek ‘turizm köyü’ çalışması gerçekleştiren Ulubey Belediyesi, turizm çalışmalarına ağırlık verdi. Ulubey Belediyesi tarafından inşa edilen ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği ‘Uluğ Bey Seyir Terası’ inşaatı hızla sürüyor. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçenin cazibesini artıracak çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Başkan Türkcan, “Ulubey’de turizmi canlandıracak ve vatandaşların nefes alacağı doğayla iç içe bir mesire alanı kazandırmak amacıyla başladığımız ‘Uluğ Bey Seyir Terası’ projemizde çalışmalarımıza Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ’in destekleriyle durmadan yorulmadan devam ediyoruz” dedi.

Başkan Türkcan, şu bilgileri verdi:

“Uluğ Bey Mesire Alanı ve Seyir Terası’ Projemizde 35 metre cam teras, restoran, yürüyüş yolları, kamelya ve oturma grupları, piknik alanları, çocuk oyun parkları gibi birçok detayın yanı sıra 85 dönümlük alanı mesire alanı olarak hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin hizmetine sunacağız. Uluğ Bey Seyir Terası Projemiz tamamlandığında yerli ve yabancı turistleri ilçemizde ağırlayacağız. İlçemizin doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini bu proje ile taçlandırmayı hedefliyoruz.”