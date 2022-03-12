Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: “Karadeniz’deki gemilerimizi 7/24 takip ediyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında Azak Denizi’ndeki limanlarda kalan gemiler için güvenli koridor oluşturulduğunu belirterek “Yapılan görüşmelerin ardından Azak Denizi’ndeki limanlarda bekleyen gemiler kalkış izni aldı. Karadeniz’deki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 18 gemiden 5 tanesi Karadeniz’e açılabildi” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki limanlarda bekletilen gemilerle ilgili açıklama yaptı. Son gelişmeler hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, Azak Denizi’ndeki limanlarda Türkiye’ye gelmek üzere toplam 28 bin ton ayçiçek yağı yüklü 6 geminin, savaş durumu sebebiyle Rusya limanlarında beklediğini hatırlattı.

Yağ yüklü 4 gemi Karadeniz’e seyir halinde

Limanlarda bulunan gemilerin 9 Mart tarihinde kalkış izni aldığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Bu gemilerden, 6 bin 99 ton ham ayçiçek yağı taşıyan M/T Lilac bu sabah erken saatlerde İstanbul Boğazı’nı geçerek Marmara Denizine açıldı. Varış limanı Mersin’e doğru seyrediyor. 15 Mart’ta Mersin’e yanaşması planlanıyor. Bu gemilerden ikincisi olan ve yine 5 bin 753 ton ham ayçiçek yağı taşıyan M/T Mubariz İbrahimov şu an Karadeniz’de seyir halinde. Yarın İstanbul Boğazı’ndan geçecek. Diğer 4 ayçiçek yağı taşıyan gemi ise Karadeniz’de seyir halinde olup, 17 Mart’a kadar ülkemiz limanlarına yanaşmaları planlanıyor” ifadelerine yer verdi.

Ayçiçek yağı yüklü 5 gemi Karadeniz’e açıldı

Bu gemiler dışında Azak Denizi’ndeki limanlarda 18 adet Türk sahipli geminin de beklediğini hatırlatan Karaismailoğlu, “Bu gemilerden bazıları ülkemize, bazıları ise diğer ülkelere mısır, demir, demir filizi, buğday, buğday kepeği-küspesi, kömür ve ayçiçeği küspesi yüklerini götürmek üzere yine Çarşamba gününden itibaren bulundukları limanlardan kalkış izni aldı. Bir gemimiz ise Azak Denizi’ndeki Temruk Limanı’nda pirinç kepeğini yükleme yapmak için giriş sırası bekliyor. Karadeniz’deki olumsuz hava ve deniz koşullarından dolayı bu gemilerden 5 tanesi Karadeniz’e açılabildi. Diğerleri Kerch Boğazında ve Azak Denizi’nde demirde bekliyor. Deniz ve hava şartlarına bağlı olarak bu gemilerin de Pazar gününden itibaren varış limanlarına ulaşmalarını bekliyoruz” dedi.

Rusya’nın Karadeniz’de bulunan limanlarında savaş durumu sebebiyle herhangi bir durma veya yavaşlama olmadığının altını çizen Karaismailoğlu, buradaki limanlara gemilerin giriş, çıkış, yükleme ve tahliye yaptıklarını belirtti.

“Limanlara giriş ve çıkışı yasakladı”

Karaismailoğlu, Ukrayna limanlarında savaşın başlamasıyla birlikte yükleme ve tahliye işlemlerinin tamamen durduğuna vurgu yaptı. Ukrayna limanlarında 4’ü Türk bayraklı olmak üzere 23 Türk sahipli ve işletmeli gemi bulunduğunu aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Savaşın ilk günü Ukrayna makamları bir navtex yayımlayarak, tüm limanların yaklaşımlarına deniz mayını döşediğini deklere etti. Limanlara giriş ve çıkışı yasakladı. Yine aynı gün, Rus makamları da Ukrayna limanlarına giriş veya çıkış yapacak gemileri düşman ilan edeceklerini bildirdi. Bu gemiler de gerek ülkemiz limanlarına gerekse diğer ülkelere maden, demir, demir cevheri, rulo sac, buğday, küspe ve soya fasulyesi götürmek için bekliyor. Savaşın başladığı günlerde bu gemilerde toplam 202 Türk gemi insanı bulunuyordu. Bu gemi insanlarımızın 83’ünü Dışişleri Bakanlığı’nın koordinesinde tahliye edildi. Gemilerde halen 118 Türk gemi insanımız bulunuyor. Halihazırda sadece 2 gemi insanımızın tahliye talebi bulunuyor. Diğer gemi insanlarımızın şu an için herhangi bir tahliye talebi bulunmuyor.”

Mavi güvenli koridor oluşturmak için yoğun çaba sarf ediliyor

Ukrayna limanlarında bulunan gemilerin de kalkış yapabilmeleri için gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın gerekse de uluslararası denizcilik sektörünün yoğun bir çaba sarf ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, “Mavi güvenli koridor oluşturmak için yoğun çaba sarf edilmekte olup, yakın zamanda Ukrayna limanlarından da gemilerin kalkmaya başlayacağına inanıyoruz” dedi.

Samsun’dan Rusya’ya Ro-Ro seferleri devam ediyor

Karayolu nakliyecilerinin de bu dönemde özellikle Ukrayna limanlarının kapanması nedeniyle sıkıntılar yaşadığını ifade eden Karaismailoğlu, Samsun’dan Rusya’nın Novorosisk ve Tuapse Limanları’na Ro-Ro seferlerinin devam ettiğini, bu hafta içinde ilk defa Samsun’dan Kerch Boğazı’ndaki Kavkaz Limanı’na Ro-Ro seferlerinin başladığını kaydetti. Karaismailoğlu, “İlk seferini 61 adet araç ile tamamlayan geminin, bugün Samsun’dan ikinci seferine çıkması planlanıyor” dedi.