Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki kedi yolundan Anadolu’dan Avrupa’ya yürüdü

1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde bulunan kedi yolundan Anadolu’dan Avrupa’ya yürüyen ve tarihi anlara imza atan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “1915 Çanakkale Köprümüz ‘en’lerin projesi olarak Çanakkale Boğazı’na adeta mühür vuracak ve ülkemizin simge yapılarından bir olacak. Bu eser, aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide; destan yazan ecdadımıza bir armağan olacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde incelemelerde bulundu, köprü üzerinde bulunan kedi yolundan Anadolu’dan Avrupa’ya yürüdü.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, montajlanan tabliye blokları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü’nün büyük oranda tamamlandığını belirtti.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün iki tabliye olarak tasarlanan nadir köprülerden olduğunu aktaran Karaismailoğlu, “Sadece kulelere yakın kısımlardaki tabliyelerin montajı kaldı. Artık ‘Asırların Hayali’ için geri sayım başladı diyebiliriz. 101 km uzunluğu ile Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alıyor. 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770’er metre yan açıklıklar ile 3 bin 563 metre uzunluğundadır. 2 bin 23 metrelik orta açıklık, Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize ediyor ve tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri, Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’i işaret edecek. İki çelik kule arasındaki Köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip. Tamamlanınca, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Kısaca, 1915 Çanakkale Köprümüz ’en’lerin projesi olarak Çanakkale Boğazı’na adeta mühür vuracak ve ülkemizin simge yapılarından bir olacak” ifadelerini kullandı.

2 x 3 trafik şeritli köprünün tabliyesinin 45 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak projelendirildiğini kaydeden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Asma Köprü Kule Temelleri Asya tarafında -45 metre, Avrupa tarafında ise -37 metre derinlikte iyileştirilmiş deniz tabanına serbestçe oturmuştur. 1915 Çanakkale’de; kuru havuz ve ıslak havuzda keson imalatları, plint ve bağ kirişi imalatları, ankraj blokları, kule montajı, ana kablo montajı, tabliye montajı ve üst yapı çalışmaları gibi yapım tekniği açısından birçok önemli imalat kalemi yer alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Dünyanın etrafında 4 defa dönecek kadar çelik tel kullanıldı”

Köprüde 162 bin kilometre uzunluğunda, yani dünyanın etrafında dört defa dönecek kadar çelik tel kullanıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, “Gerek işletme döneminde gerekse de inşaat sırasında oluşacak en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı stabilitesi test edildi ve bu testlerden başarıyla çıktı” diye konuştu.

Karaismailoğlu, köprünün kule temellerinin, olası büyük depremlere karşı çelik kazıklarla güçlendirildiğini ve zemin üzerinde konumlandırılmış batırma keson tipinin temel seçildiğini kaydetti.

70 tabliye bloğunun montajı bitirildi

Görevli Şirket tarafından yapım bedeline 2,332 milyar euro, kamulaştırma çalışmalarına ise 579 milyon TL harcama yapıldığını vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Kule kesonlarının konumlandırıldığı alanda deniz dibi tarama çalışmaları yapıldı. Kule keson temellerinin konumlandırıldığı alandaki deniz tabanında zemin iyileştirmesi için Güney Kule’de 165 adet, Kuzey Kule’de ise 203 adet olmak üzere toplam 368 adet 2,5 m çapındaki çelik kazık çakıldı. Ana kablo imalatları tamamlanarak, 304 adet Tel Demet’inden oluşan ana kablonun 5 Şubat 2021 tarihinde montaj çalışmalarına başlanılarak, montaj, ön sıkıştırma ve nihai sıkıştırma çalışmaları ile askı kelepçeleri ve düşey askı halatlarının montaj çalışmaları tamamlandı. Tabliye panel ve blok imalatları yapıldı. Montajları tamamlanan 66 adet mega blok, 21 adet single blok Gölcük Çimtaş Tesisleri’nden Gelibolu Kuru Havuz Bölgesi’ndeki Tabliye Stok Sahasına intikal ettirildi. Bugüne kadar; orta açıklıkta 38 adet, yan açıklıklarda 32 adet olmak üzere toplamda 70 adet tabliye bloğunun montajı bitirildi. İtme-sürme yöntemi ile inşa edilen 680 metre uzunluğundaki Asya Yaklaşım Viyadüğü ile 365 metre uzunluğundaki Avrupa Yaklaşım Viyadüğü tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Otoyol yapım çalışmaları da sürüyor

1915 Çanakkale Köprüsü yapım çalışmaları devam ederken bir yandan da otoyol yapım çalışmalarının sürdüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu, bugüne kadar 2 betonarme yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 5 alt geçit köprüsü, 39 üst geçit, 40 alt geçit, 227 menfez ve 4 kavşağın tamamladığını söyledi.

1 köprü, 4 üst geçit, 1 kutu menfez, 8 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi ve 2 bakım işletme merkezinde de çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 809 adet iş makinesi ve 7/24 çalışma esasıyla başarıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda projemizin, 18 Mart 2022’de hizmete girmesi için yorulmak bilmiyoruz. Yollar, akarsular gibi geçtiği her yere can verir. Yapılan her yeni yol, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katmaktadır” değerlendirmelerini yaptı.

Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege bölgelerini tam otoyol ağı ile birbirine bağladıklarını belirten Ulaştırma Bakanı Karaismaioğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de dahil olduğu toplam 400 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nu trafiğe açtıklarını söyledi.

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş süresi 6 dakikaya inecek

1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun da hizmete girmesiyle Marmara Otoyol Entegrasyonu’nun tam anlamıyla sağlanmış olacağına vurgu yapan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle ve hava durumuna göre çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı’ndan geçiş süresini 6 dakikaya indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 737 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Artık uzun kuyruklar nedeniyle dur-kalk yapan, bu esnada ciddi yakıt israfına ve hava kirliliğine neden olan araçlar olmayacak diyebiliriz. Ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyol Projesi, özellikle Ege, İç Anadolu’nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz ile Trakya-Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında İstanbul’a önemli bir alternatif olacak. Otoyolun Balıkesir civarında İstanbul-İzmir Otoyolu’na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişmeye önayak olacak. Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu da 1915 Çanakkale Köprüsü sağlayacak. Kısacası Projemiz, köprünün konumundan kaynaklı olarak sadece Boğaz’ın iki yakasını değil, bölgedeki ve bölge ile bağlantılı coğrafyalardaki milyonlarca insanı her anlamda birbirine bağlayacak.”

Bu eser destan yazan ecdadımıza armağan olacak

“Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan; emniyetli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmak” diyen Karaismailoğlu, bu çerçevede, gelecekte görmeyi hedefledikleri Türkiye fotoğrafını daha da netleştirdiklerini kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü, hem bölgesinin hem de Türkiye’nin kalkınmasına ciddi faydalar sağlayacak. Projemizin ivme kazandıracağı sanayi, ticaret, tarım ve hizmet sektörleri ile halkımız kazanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü hem ülkemizde hem de dünyada yeni teknik atılımlara da ilham verecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü ulaşım, ticaret ve kalkınma hedeflerine hizmet eden bir proje olmanın çok ötesindedir. Bu eser, aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide; destan yazan ecdadımıza bir armağan olacak” diye konuştu.