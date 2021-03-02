Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşecek?
Baharın müjdeleyicisi, toprak ananın yeniden canlanıp tüm nimetlerinin sunması anlamlarına gelen Cemre düşmesi üç aşamada gerçekleşiyor. İlk cemre havaya ikinci cemre suya ve son cemre ise toprağa düşüyor. Cemrelerin ilk ikisi havaya ve suya düştü. Son cemre ise toprağa düşecek. Peki Üçüncü cemre ne zaman toprağa düşecek? İşte 2021 Cemre düşme tarihleri...
Cemre düşmeleri gerçekleşmeye devam ediyor. Baharın gelişi toprak ananın yeniden canlanması anlamlarına gelen Cemre düşmesi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İlk Cemre'nin 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşmesinin ardından ikinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştü. Üçüncü ve son cemre ise toprağa düşecek
ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek
CEMRE NEDİR, CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?
Cemre anlamı sözlüklerde kor yani ateş olarak geçmektedir. Arapça kökenli bir kelimedir. Halk arasında havaların ısınmaya başlaması olarak bilinir. Böylece halk arasında Hıdırellez kutlanmaya başlar.Cemre sıcaklıkların yükselişi olarak bilinir. Kış mevsiminin bittiğini, baharın geldiğini belirtir. Çok eskiye dayanan cemre 7 gün aralıklar ile gerçekleşir. İlk olarak havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Cemrenin her düşüşünde havalar ısınmaya başlar ve insanlar bu ısınan havayı hisseder.Her cemrenin düşüşü ile havalar ısınmaya başlar. Cemreler arasındaki sıcaklıklarda düşüş görülür. Bu da cemrenin havanın aşağıdan değil, yukarıya doğru ısındığını gösterir.Cemre kelime karşılığı kor halinde yanan ateş anlamına gelmektedir. İslam dinindeki anlamı ise Müslümanların hac esnasında Mina vadisinde attıkları taşların yığını demektir. Türk Edebiyatında divan şairleri cemre geldiği zaman önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir.Cemre meteorolojik bir olaydır. Takvimlerde bahardan önce 7 gün ara ile havaya, suya ve toprağa düşer. Cemre sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.