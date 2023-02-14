’Ucube kavşağa’ revize

Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılında yapılan, sık sık yaşanan kazalarla gündeme gelen ve ’ucube kavşak’ olarak ifade edilen ‘Yeşilkent Kavşağı’na neşter vuruluyor. Kavşak revize edilerek hem kazaların önüne geçilmesi hem de trafiğin rahatlatılması amaçlanıyor.

Ankara yolu Anadolu Bulvarı üzerine 2017 yılında Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen kavşak, Atakum ve çevre yolu ile birlikte şehir merkezini birbirine bağlıyor. 2017’de trafiği rahatlatması için yapılan kavşakta ’U’ şeklindeki keskin bir alt geçit bulunuyor. Kavşak, sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu nedeniyle kilitleniyor. Baş döndüren alt geçit ise sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yapılma amacına karşın ihtiyaca cevap veremeyen kavşakta hemen hemen her gün en az 1 araç virajı alamayarak kaza yapıyor. Sürücüleri tedirgin eden kavşak, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından revize ediliyor.

Revize proje onaylandı

Yeşilkent Kavşağı Revize Projesi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Projede çalışmalar devam ederken, sanat yapıları uygulama projeleri ise devam ediyor.

Samsun Şehir Hastanesi’ne çift köprü

Yapımı devam eden Samsun Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından sanat yapıları yapılacak. Proje 8 Aralık 2022 itibariyle karayolları yol ağına alınmış olup, söz konusu yolun proje ihalesi 23 Ocak’ta yapıldı. Proje kapsamında toplam uzunluğu 210 metre çift köprü, 1 adet farklı seviyeli kavşak, 3 adet hemzemin dönel kavşak ve 1 adet altgeçit yapılması planlanıyor.