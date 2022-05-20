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Uçan balıklardan görsel şölen

Van Gölü’nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine adeta uçarak göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu vatandaşlara görsel şölen sunuyor.

Çevre 20.05.2022, 11:48
Uçan balıklardan görsel şölen

Van Gölü’nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine adeta uçarak göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu vatandaşlara görsel şölen sunuyor.

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, aynı zamanda ziyaretçilerine de görsel şölen sunuyor. Van Gölü’nde yaşayan inci kefali balığı, 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü’nün sodalı ve tuzlu suyundan uzaklaşarak tatlı sulara doğru göç ediyor. Her yıl aynı tarihlerde milyonlarca balığın bu zorlu göçünün yoğun olarak görüldüğü Van’ın Erciş ilçesindeki Deli Çay’da suyun akış yönünün tersine yüzen ve engelleri uçarak aşmaya çalışan balıklar izleyenleri büyülüyor.

Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Van Gölü’nde yaşayan inci kefallerinin 29 Nisan tarihinden itibaren akarsulara girişi başladı. İnci kefalleri yaşamlarını Van Gölü’nde sürdürüyor fakat Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suları balığın üremesi için uygun değil. Bu sebepten dolayı üreme tarihleri olan 15 Nisan ve 15 Temmuz arasında Van Gölü’nde yaşayan milyarlarca balık üremek için göle dökülen akarsulara göç ediyor. Burada üremesini gerçekleştirip tekrardan Van Gölü’ne geri dönüyorlar. İnci kefalinin Van Gölü’ndeki 800 bin yıldır devam eden varlığının yegane temel unsuru başarılı bir üreme dönemi geçirmesidir” dedi.

“Ülkemizdeki iç sularda avlanan yaklaşık 30 bin ton balığın her yıl 10 bin tonunu oluşturuyor”

Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “İnci kefali, ülkemizdeki iç sularda avlanan yaklaşık 30 bin ton balığın her yıl 10 bin tonunu oluşturuyor. Yani ülkemizde önemli bir ekonomik değer. Balıkçılığın yanı sıra şu anda bulunduğumuz yer Erciş balık bendi ve binlerce insan buraya toplanmış vaziyette. Kimisi diğer şehirlerken, kimisi Van merkezden yüzlerce kilometre yol kat edip buraya gelmişler. Hepsi balığın muhteşem yolculuğunu görmek için. İnci kefali 20 santimetre boyunda ama hemen arkamızda göründüğü gibi 2 metrelik yani kendi boyunun 20 katındaki kayaları zıplayarak yukarıya geçiyor. Ve vazgeçmeden bu yolculuğu sürdürüyor. Çünkü omuzlarında 800 bin yıllık bir devam etmenin yükü mevcut. Balık hepimizin, balığa sahip çıkarsak gelecek nesillere aktaracağız, bu görüntüleri gelecek nesildeki insanlar da görecek” dedi.

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