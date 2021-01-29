Uçamayan şahin; DKMP ekiplerine teslim edildi

Zonguldak’ın Kilimli İlçesine bağlı Çatalağzı Beldesi’nde vatandaş tarafından bulunan yaralı şahin tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Zonguldak’ın Kilimli İlçesi’ne bağlı Çatalağzı Beldesi Kırımsa Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde mahalle sakinleri uçamayan bir şahin buldu. Neden uçamadığı anlaşılamayan şahin, mahalle sakinlerinden 50 yaşındaki Salim Aslan’a getirildi. Evinin yan tarafında bulunan alana bir kafes yapan Salim Aslan, şahini besleyerek günlerce sağlık durumuyla yakından ilgilendi. Şahinin neden uçamadığını anlayamadıklarını söyleyen Salim Arslan, kuşların doğa dostları olduğuna dikkat çekerek vatandaşları da duyarlı olmaya davet etti. Aslan; "Mahalleye giriş yaptığımda arkadaşlarım beni arayarak bir şahin yakaladıklarını, yetkililere haber verilmesi gerektiğini söylediler, bende teslim alarak buradaki kafese koydum. Yetkililere ulaştık, isim, soyisim gibi bilgilerimizi verdik. Yarın bir ihtimal almaya gelecekler. Bunun için sevinçliyiz. Hayvan uçamıyor ama; neden uçamadığını da bilemiyoruz. Kanadı mı kırık, aç mıydı? Bilmiyoruz. Biz karnını doyurduk. İki günden beri bizimle beraber. Bu kuşlar değerli kuşlar, doğa dostları. Bize vahşi görünseler de doğanın değerlerinden birileri bunlar" dedi.

Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.