Üç kişinin başlattığı hareket 222 kişiye ulaştı

Sivas’ın Zara ilçesinde üç kişi tarafından başlatılan ağaçlandırma etkinliği 9 ayda 222 kişiye ulaşarak ağaçlandırma seferberliğine dönüştü.

Sivas’ın Zara İlçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri adı altında toplanan üyeler, yurt içi ve yurt dışından yoğun bir ilgi ve destek görüyor. Yeşil Zara Gönüllüleri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma sahası ilan edilen tepeye Zara Cumhuriyet Ormanı adını vererek, oluşturdukları 8 hatıra ormanında 13 bin 850 fidanı toprakla buluşturdu. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 4 hatıra ormanında 9 bin 500 fidanı toprakla buluşturan gönüllüler grubu akasya, ahlat, badem, sarı çam, kara çam türlerinden oluşan 13 bin 850 fidanın daha törenle dikimini gerçekleştirdiler.

“Samsun’dan Zara’ya geldiğimde moralimiz bozuldu”

Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, yeşil bir bölgeden geldiğini belirterek, “Samsun’dan Zara’ya ilk geldiğimizde yeşil bir bölgeden gelince biraz kıraç bir arazi, açıkçası moralimiz bozuldu ama sonrasında böyle bir grubun, devamında da Zara Orman İşletme Müdürlüğümüzün kurulması bizim için büyük bir şans ve sevindirici bir olay oldu. Özellikle gönüllüler ibaresi çok dikkatimi çekiyor, herhalde gönüllüler ibaresi yazmasa Ramazan ayında böyle bir kalabalık topluluk asla oluşmazdı diye düşünüyorum. Rüşan hocam başta olmak üzere bu ekibin oluşumuna katkı sağlayan herkese, Orman İşletme Müdürlüğümüze ayrı ayrı ben teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Hedefimiz Cumhuriyetin 100. Yılında 100 bin fidan”

Yeşil Zara Gönüllüleri adına konuşan Doktor Rüşan Sümbüloğlu, ilk hedeflerinin Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin fidan dikmek olduğunu söyleyerek, “Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlayan buluşmamızın üzerinden bir yıl bile geçmedi ama doğanın yanında saf tutan ve çevre sorunlarına karşı mücadeleye odaklanan platformumuz aynı amaçlı kişilerin imkanlarını bu ortak amaçta buluşturdu. Yeşil severleriyle, doğaseverleriyle, hayırseverleriyle bugün ki onur ve gurur tablosunu oluşturdu. Yeşil Zara Gönüllülerinin en önemli ve ulaşmak istediği ilk hedefi Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına ilçemizi 100 bin fidandan oluşacak Zara Cumhuriyet Ormanına kavuşturmaktır. 20021’de 9 bin 500 fidanlı dört hatıra ormanı kurduk. Bugün ise sekiz hatıra ormanından oluşan 13 bin 850 fidanı toprakla buluşturduk. Önümüzdeki Kasım ayında üyelerimizin ve hayırseverlerimizin katkısıyla 25 bin fidan daha orman alanımızda toprakla buluşacak, kucaklaşacak. 29 Ekim 2023’te sözümüzü tutup Zara Cumhuriyet Ormanının o en büyük tabelasını şenlik içinde hep birlikte dikeceğiz” açıklamalarında bulundu.