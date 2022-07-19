Tuzlalı 65 yaş üstü büyüklerin elleriyle ektiği mahsuller hasat verdi

Tuzla’da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar için hayata geçirilen Yaşlılar Merkezi’nde hasat mutluluğu yaşandı. Yedi dönümden oluşan bahçeye ektikleri domates, salatalık, biber, patlıcan, fasulye gibi sebzelerin hasatını yine 65 yaş üstü büyükler kendileri yaptılar.

Tuzla’da 65 yaş üstü vatandaşların kendi akranları ile gündüz saatlerinde sosyal bir ortamda kaliteli vakit geçirebilmeleri için Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanan Yaşlılar Merkezi’nde hasat mutluluğu yaşandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından yaşlıların toprakla ve çiftçilikle uğraşmaları için Yaşlılar Merkezi’ne dahil ettiği sera ve ekim alanına, sebzeler dikildi. Yaz başında dikilen meyveleri yaşlılar, Kurban Bayramı sonrasında hasat ettiler. Kendi diktikleri sebzeleri, yine kendi elleriyle toplayan 65 yaş üstü vatandaşların mutluluğu kameralara yansırken, mega kentte toprakla uğraşma fırsatı verdiği için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ettiler.

“Burada güzel hayatı yaşadığımız için başka bir yere gitmiyoruz”

75 yaşındaki Hanefi Yılmaz, ”Domates var, salatalık var. Hepsini diktik. Burada bu güzel hayatı yaşadığımız için başka bir yere gitmiyoruz. Çok memnunuz” dedi.

Yaşlılar Merkezi sakini Nazmiye Pınar, ”Bamya ekiyorum. Burada çiftçiliği bilmeyenlere yardımcı oluyorum. Burada çok mutluyuz. Şadi’ye, milletimize dua ediyoruz” diye konuştu.