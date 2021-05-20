Tuzla’da toplanan atık dallar ile 5 bin ailenin 24 saatlik elektriği üretiliyor

Tuzla Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında yaptığı çalışmalarla ağaç dallarından oluşan atıklardan 5 bin ailenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Ayda 200 ton toplanan atık dallar, özel tesislerde önce ufaltılıyor, daha sonra da yakılarak ortaya çıkan enerjiden 5 bin aileye 24 saatlik elektrik üretiliyor.

Tuzla Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında üretilen projelere bir yenisini daha ekledi. Tuzla Belediyesi ekipleri, Tuzla’nın 17 mahallesinde yaşayan vatandaşların ağaç bakımı için bahçelerinde budadıkları dallar ile birlikte ekiplerin belirli periyodlar ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında budanan dalları topluyor. Aylık olarak toplanan yaklaşık 200 ton atık dal, küçük parçalara bölünmek üzere tesislere götürülüyor. Burada ufak parçalara bölünen dallar, yakılmak üzere elektrik üretim tesisine götürülüyor. Burada yakılan dalların ortaya çıkardığı enerjiden üretilen elektrik ile 5 bin ailenin 24 saatlik elektriği üretiliyor. Yapılan çalışmalar ile toplanan atık dalların, ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.

“Topladığımız dalları elektriğe çeviriyoruz”

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi personeli Adem Ordukaya, “Tuzla’nın 17 mahallesinden atılan atık dalları topluyoruz. 17 mahallemizde topladığımız dalları, anlaşmış olduğumuz firmaya vererek elektriğe çevirmekteyiz. Tuzla’da aylık yaklaşık 200 ton atık dal toplamaktayız” dedi.

Ağaç dallarının parçalara bölündüğü tesisin sorumlusu Alaattin Keleş, “Tuzla Belediyesi’nde aylık ortalama 200 ton malzeme alıyoruz. Oraya koyduğumuz 2 kasaya, ağaç dalları biriktiriliyor. Biz onları dolu boş yaparak alıyoruz. Bu 200 ton atık dalı kırıp, yaktığımız zaman ortalama 5 bin hanenin 24 saatlik elektriğini üretiyoruz” diye konuştu.