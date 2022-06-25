Tuzla’da mahalle muhtarı, ihtiyaç sahipleri için hayır bahçesi kurdu

Tuzla’da Evliya Çelebi Mahallesi Muhtarı Sertan Özcan, muhtar olduktan sonra kurduğu sebze bahçesinde çiftçilik yaparak yetiştirdiği ürünleri mahalle sakinlerine ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Tuzla’da 25 yıldır boş kalan yaklaşık 3 dönüm araziye sebze ekmeye başlayan Evliya Çelebi Mahallesi Muhtarı Sertan Özcan, kurduğu hayır bahçesiyle mahalle sakinlerinden takdir topluyor. İçinde seraların da bulunduğu ve sulama sistemi de kendisi kurarak yaklaşık 3 dönümlük sebze bahçesinde patlıcan, domates, salatalık, kabak, nane ve biber olmak üzere birçok çeşit sebze yetiştiren Muhtar Özcan, kurduğu hayır bahçesinde çiftçilik yapmaktan oldukça mutlu olduğunu belirtti.

Mahalle sakinleri ürünleri ücretsiz topluyor

Ellerine poşetleri alan mahalleli, kendileri için üretilen sebzeleri taze bir şekilde bahçeden topluyor, böylelikle ihtiyaç sahipleri de bu bahçede üretilen birçok sebzeden yararlanıyor. Mahalle muhtarı Özcan’ın ektiği sebze bahçesine gelen mahalleli, bahçe içerisinde yetişen domates, salatalık gibi birçok ürünü ücret ödemeden toplayarak ellerindeki poşetlere dolduruyor.

Mahalle sakinlerinden Tahsin Çakmak, "Çok memnunuz, bu proje tüm Türkiye’ye örnek olsun. Muhtarımız harika bir iş yapmış. Buraya geldiğimizde elimizden gelen bir şey varsa yardımcı oluyoruz. Sulama yapıyoruz, düşen fideleri kaldırıyoruz. Mahalle sakini olarak muhtarımıza yardımcı oluyoruz. Burada yetişen ürünleri muhtarımız ihtiyaç sahiplerine veriyor" dedi.

Kurduğu sebze bahçesinde vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu belirten Evliya Çelebi Mahallesi Muhtarı Sertan Özcan, "Göreve geleli 3 yıl oldu. Bu araziyi tespit ettik. Bahçıvan bir dededen geliyorum. Severek çalışıyoruz. Damlama sistemlerini kurduk. Ekim ve dikim planlaması yaptık. Burada asıl olan ihtiyaç sahiplerine destek olmak. Bu tür boş arazilerin böyle değerlendirilmesi lazım. Biz 4 dönüme yakın alanı bu şekilde tasarladık, insanlar çok memnun. Üretmek çok güzel bir şey. Birçok ürün var. Ürünleri yetiştirip ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Muhtarlığımıza çağırıyoruz, gelip alıyorlar. Yaşlılarımıza da ürünleri biz götürüyoruz. Durumu iyi olan vatandaşlar ihtiyaç sahiplerinin faturalarına da destek oluyor. Muhtarlıkta mesaimiz bittikten sonra buradayız. Çapa yapıyoruz, damlama sistemlerini kuruyoruz. Eşim de yardımcı oluyor. Emek isteyen bir şey. İlaçlamasını yapıyoruz. Her aşamasında inanılmaz bir emek gerektiriyor. Toprak kokusunu, yaprak kokusunu seviyoruz" diye konuştu.