banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Enerjide ‘Yeşil Tarife’ dönemi başlıyor
Enerjide ‘Yeşil Tarife’ dönemi başlıyor
Sabiha Gökçen’den de Rusya uçuşları yeniden başladı
Sabiha Gökçen’den de Rusya uçuşları yeniden başladı
Çekya'da itfaiyeciler ölümden döndü
Çekya'da itfaiyeciler ölümden döndü
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Tuzaklanan oltaya takılan balıkçıl kuşu hayata döndürüldü

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDEN GEÇEN BÜYÜK MELEN DERESİ YAKINLARINDA BİR BALIKÇIL KUŞUNUN CAN ÇEKİŞTİĞİNİ GÖREN VATANDAŞLAR, KUŞU VETERİNERE GÖTÜRDÜ. YAPILAN KONTROLLERDE BALIKÇIL KUŞUN MİDESİNDE BALIK KANCASI TESPİT EDİLDİ. YAPILAN OPERASYON İLE BALIKÇIL KUŞU HAYATA DÖNDÜRÜLEREK DOĞAYA SALINDI

Çevre 02.08.2020, 09:10
5
Tuzaklanan oltaya takılan balıkçıl kuşu hayata döndürüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinden geçen Büyük Melen Deresi yakınlarında bir balıkçıl kuşunun can çekiştiğini gören vatandaşlar, kuşu veteriner hekime götürdü. Yapılan kontrollerde kuşun midesinde balık kancası tespit edildi. Yapılan operasyon ile balıkçıl kuşu hayata döndürülerek doğaya salındı.

Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Yukarı Avlayan köyü yakınlarından geçen Büyük Melen Çayı yakınlarında vatandaşlar balıkçıl kuşunun can çektiğini görünce yanına gittiklerinde, ağzında misine olduğunu fark etti. Erdi Şahin ve Ünal Yıldız hemen kuşu bulunduğu yerden alarak Cumayeri’nde bulunan veteriner hekim Şerif Ali Karanfil’in yanına getirdi. Veteriner hekim Karanfil, balıkçıl kuşunun Büyük Melen Deresi üzerinde balıkçılar tarafından tuzaklanan oltalardan birinin ucundaki balığı yemesinin ardından iç organlarına kancanın gittiğini tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde midesinde yer alan olta kancası çıkartıldı. Yaklaşık 30 santim uzunluğundaki misine ile birlikte çıkartılan olta kancasının ardından balıkçıl kuşu son kontrollerinin yapılması sonrası doğaya salındı.

Tabiatın sadece avcıların olmadığını dile getiren Düzce Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Şerif Ali Karanfil, tabiatın büyün canlıların olduğunu, avcıların da buna saygılı olmaları gerektiğini belirtti. Karanfil, “Erdi Şahin ve Ünal Yıldız balıkçıl kuşunun ağzında misina görünce hayatının zorda olduğunu düşünerek bize getiriyorlar. Biz de yaptığımız tespitlerde tuzak olarak balık avlama amaçlı Melen Çayı’na bırakılmış oltanın misinası ile birlikte kancasını yani oltanın kendisini balık ile birlikte yutulması sonucu balıkçıl kuşumuzun hayatını riske edecek şekilde iç organlarına yerleştiğini tespit ettik. Duyarlı vatandaşlarımız onu hayata döndürmek ile ilgili gösterdiği bu hassasiyete biz de cevap verelim dedik. Balıkçıl kuşumuza bir ameliyat gerçekleştirdik. Şu anda gayet iyi durumda. Bizim burada vermek istediğimiz mesaj şu özellikle avcılarımıza söylemek istiyorum. Avcılarımızın kopan oltalarının tespitini yapsınlar ve alsınlar. Bunlar doğaya zarar veriyor, hayvanlara zarar veriyor. Su canlılarına zarar veriyor. Tuzak olarak da olta bırakmasınlar. Çünkü oltanın ucundaki kancalara takılan balıkları bu balıkçıl kuşları yiyor. Bu kuşların hayatını riske atılıyor. Şu andaki örnekte görüyoruz. Bunları yapmasınlar. Tabiata saygılı olsunlar. Tabiat sadece insanoğlunun değil, avcıların değil, bütün canlılarındır” diye konuştu.

Balıkçıl kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı.

Yorumlar (0)
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 02 Ağustos 2020
İmsak 04:10
Güneş 05:54
Öğle 13:15
İkindi 17:09
Akşam 20:27
Yatsı 22:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25