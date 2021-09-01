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Tuzakla saka kuşu avlayan 2 kişiye 43 bin lira ceza

Kahramanmaraş’ta avlanması yasak olan 33 saka kuşu ele geçirildi. Tuzakla kuşları avlayan 2 kişiye 43 bin lira para cezası verildi.

Çevre 01.09.2021, 15:46
Tuzakla saka kuşu avlayan 2 kişiye 43 bin lira ceza

Kahramanmaraş’ta avlanması yasak olan 33 saka kuşu ele geçirildi. Tuzakla kuşları avlayan 2 kişiye 43 bin lira para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Onikişubat ilçesi Kavlakli Mahallesi’nde denetim yapıldı. Denetim ve kontroller esnasında H.B (21) ve Y.Ş. (37) isimli şahısların tuzak kurarak 33 adet canlı yavru saka kuşu yakaladıkları tespit etti. Şahıslara 43 bin lira idari para cezası uygulandı. Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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