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Tuz gölünde renkli günbatımı

Pembe, kızıl ve sarı renklerinin birbiri ile muhteşem uyumu tuz gölü manzarası ile birlikte havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturdu. Tuz gölünün gün batımında eşsiz görüntüsü izleyenlerin beğenisini topladı.

Çevre 02.10.2020, 10:08
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Tuz gölünde renkli günbatımı

Türkiye’nin en önemli turistik yerlerinden birisi olan Tuz Gölü gün batımından masalsı görüntüler oluşturdu. Yeri ve yabancı fotoğraf tutkunlarının en çok tercih ettiği yerlerden birisi olan gölün manzarası izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Gönüllü Turizm elçisi İsa Turan Göl’de drone ile çektiği görüntüler ise sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi. Kızıla bürünen gökyüzünün rengi Tuz gölüne yansımasıyla ortaya masalsı manzaralar oluştu. Gün batımı nedeniyle kızıl ve pembe renklerine bürünen göl fotoğrafçıların çekim için seçtikleri en önemli yerlerden olma özelliğine sahip.

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