Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı

Çanakkale’de tekne ile denize açılan amatör balıkçılar, olta ile tuttukları 10 kiloluk balıklara kendileri bile inanamadı.

Bursalı avukat Osman Orhan; arkadaşlarıyla Çanakkale’nin Babakale Asos Körfezine tekne ile açıldı. Amatör balıkçılar, oltayı ilk atışlarında gelen balıklarla ne yapacaklarını şaşırdı. Oltasına yaklaşık 10 kiloluk mercan balığı gelen Osman Orhan, arkadaşlarının da yardımı ile balığı tekneye çıkardı. Dev mercan balığı karşısında gözlerine inanamayan Orhan, daha sonra oltaya gelen yaklaşık 8 kiloluk sinaritle sevincini ikiye katladı.

Kısa sürede balık keyfini ikiye katlayan Osman Orhan ve arkadaşları tuttukları balıkla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Tutulan balıkların yaklaşık 2 bin lira civarında olduğu öğrenildi.