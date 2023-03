Turuncu kodla uyarılan Antalya’da tarlalar ve yollar göle döndü

Turuncu kodla uyarılan Antalya’da şiddetli yağmurla ırmaklar taştı. Restoranları su basarken, tarlalar ve yollar da göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyarıda bulunduğu Antalya’da şiddetli yağmur etkili oldu. Serik ilçesinde dün akşam ve gece saatlerinde yağan yağmurun etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Belkıs Mahallesi’nde iki gündür süren yağmurda Köprüçayı Irmağı’nın taşması ile restoranlar su altında kaldı. Mahalle sakinlerinden Mustafa Ünal, "Bölgemizde bulunan ırmak taştı, restornı sular basmış durumda. Yukarılara aşırı yağış olduğu zaman her yıl bu şekilde oluyor. Meteoroloji de bu konuda uyarı yapmıştı ama yine de su bastı. Allah afetinden korusun" dedi.

Karpuz ekili serasını su basan Kerim Top ise, "Mezbaha kenarında bulunan dere her yıl taşmaktadır. Her zaman zarar görüyoruz. Şu an seralarda karpuz ekili ama su bastı. Yetkililerden isteğimiz bu derelerin temizlenmesi. Yılda bir zarara uğruyoruz. Araziye karpuz ekildi, orayı da su götürdü. Yaklaşık 150 bin lira zararımız var" şeklinde konuştu.