’Turuncu kod’ ile uyarılan Manavgat’ta korkulan olmadı

Meteoroloji’nin ’turuncu kod’ uyarısı yaptığı Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün gece başlayan ve gün boyunca devam eden yağışta, hafif su baskınları dışında olumsuzluk yaşanmadı. Öte yandan öğleden sonra ise ilçede parçalı bulutlu güneşli hava hakim oldu.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan Serik, Manavgat ve İbradı ilçelerine yönelik turuncu kodlu uyarısı, 3 ilçede 14 Aralık’ta eğitime 1 gün ara verilmesine neden olmuştu.

Dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak yağış, özellikle Manavgat’ın batı mahallelerinde etkili olurken, alınan önlemler sayesinde korkulan olmadı. Gün boyunca devam eden yağmurlar, bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarında su baskınına neden oldu.

Şiddetli yağış, Side Antik Kenti girişinde bulunan Sütunlu Cadde ve Tyke Tapınağı’nın bulunduğu alanda yapılan kazılar nedeniyle çukurlaşan yerlerin su altında kalmasına neden oldu. Yine yağış nedeniyle Side’de az sayıda esnafın işyerini açtığı gözlenirken, caddelerde 2-3 tane turist dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Öğle saatlerinde ise kentte parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim oldu.