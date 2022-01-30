Turnalık Yaylası’nın nefes kesen güzelliği havadan görüntülendi

ORDU (İHA) – Ordu’nun Kabadüz ilçesinde etrafı ladin ormanlarıyla çevrili Turnalık Yaylası’nda kar yağışı sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı. Yaylanın güzelliği havadan görüntülendi.

Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 1800 rakımlı Turnalık Yaylası, yaz ve kış aylarında vatandaşların en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. İl merkezine 48 kilometre uzaklıkta bulunan yayla, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yaylaya ulaşım ise çok rahat sağlanıyor. Kar altında kalan evler ve ormanlar seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor. Öte yandan yaylada 150 santimetrenin üzerinde kar bulunuyor.